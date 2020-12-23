В Грузии бросили в тюрьму украинцев, задержанных на яхте экс-сотрудника Саакашвили: новые подробности

Почти месяц Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, два украинских яхтсмена, находятся в СИЗО Грузии. Тамошние власти обвиняют одесситов в том, что они якобы незаконно пересекли границу Грузии.

Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают: украинцы ничего незаконного не совершали. Представители яхтсменов, в свою очередь, обвиняют власти Грузии в том, что наших граждан незаконно задержали прямо в открытом море, а причины такой ситуации – исключительно политические.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда 30-летний яхтсмен Юрий Хомич отправлялся в плавание на яхте, ничто не предвещало беды. Дома в Одессе оставалась семья: супруга Лера, двое дочек. Причем младшая родилась всего несколько месяцев назад.

Юрий вместе с напарником Владимиром Дьяченко должны были отправиться в Турцию на яхте, которая принадлежит бывшему сотруднику охраны Михеила Саакашвили Михаилу Батурину. Все шло хорошо, пока 28 ноября поздно вечером в территориальных водах Грузии их не взяли на абордаж грузинские пограничники.

По словам адвоката украинцев Беки Басилаи, около 20 часов украинцев продержали без составления протокола. И только 29 ноября пограничники стали готовить документы и днем арестовали украинцев.

"Они задержали их с нарушением прав человека. Мои подзащитные совершали мирное плавание в территориальных водах Грузии. Это разрешено законами Грузии. Они не пересекали границу Грузии. Однако в обвинении сказано, что они якобы незаконно пересекли границу. Но незаконно можно пересечь границу разве что с фальшивым паспортом или минуя пропускной пункт. Они ничего не делали, их задержали даже не в порту, а в открытом море. Ни я, ни прокурор, не смогут найти, что же на самом деле нарушили украинцы", – рассказывает Басилая.

По мнению адвоката, дело может быть связано с тем, что на борту яхты находился Михаил Батурин. Человек, который ранее работал в охране Михеила Саакашвили, экс-президента Грузии.

"У нас недавно прошли выборы и все время ходили слухи, что Саакашвили вернется. Думаю, у нашей власти есть страх того, что Саакашвили может вернуться. Видимо они узнали, что в территориальных водах находится яхта бывшего охранника политика. Вероятно, они даже решили поискать на борту самого политика. Это мои предположения. Потому что логически объяснить поступок пограничников невозможно. И почти двадцать часов правоохранители держали людей и ждали приказа, что же с ними делать. Они решили задержанных не отпускать, а взять под стражу и как бы послать сигнал на будущее", – считает адвокат.

Отреагировал на событие и сам Михеил Саакашвили.

Продержать в СИЗО, по словам Беки Басилаи, украинцев могут до девяти месяцев. Это достаточно большой срок для людей, которые находятся в чужой стране без денег и без связи с родными.

"Одному из задержанных, Дьяченко, потребовались лекарства, поскольку он уже в возрасте. Но вроде ему передали их. Мы на связи с украинским МИД и консулом тут в Грузии", – говорит адвокат.

Жена Юрия Хомича, Валерия, рассказывает, что была ошарашена таким известием. "Их задержали 28 ноября поздно вечером. А я узнала обо всем от агента, который нанимал их на работу, только 1 декабря, уже после суда. Мужу даже не позволили позвонить родным и сообщить о том, что случилось. У нас до сих пор нет связи", – рассказывает женщина.

Сейчас она одна справляется с двумя дочками, младшей всего несколько месяцев.

"Я точно знаю, что мой муж не мог совершить каких-то незаконных действий. Он опытный яхтсмен и знает законы. Он бы никогда в жизни не пошел на то, чтобы что-то нарушить. Однако им даже отказали в апелляции на решение суда первой инстанции", – говорит Валерия.