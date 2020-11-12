Без света и канализации: в сети показали кадры из 'коронавирусной' больницы под Днепром

В больнице Новомосковска Днепропетровской области врачи борются с COVID-19 в "экстремальных условиях", когда в палатах нет электричества и воды.

Об этом в Facebook сообщила Александра Новицкая, опубликовав фото с больницы. На кадрах видно, что медики работают в тяжелых условиях, помогая себе подручными средствами.

"Наши медики работают в экстремальных условиях. Это просто капец. Обратите внимание на условия в наших отделениях, где люди должны выздоравливать, а не находиться в экстремальных условиях. Бесконечно неработающая канализация, воды нет, заменить лампочку в палатах некому. Капельницы ставят медработники под фонарик мобилки", – написала она.

Новицкая отметила, что власти тратят миллионы на рекламу, но в отделениях больницы нет элементарных условий.

"Люди выживают в этот непростой сейчас период. Каменный век просто. Уважение докторам и хрупким медсестрам, которые спасают наши человеческие жизни", – писала украинка.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что в инфекционной больнице Харьковской области не хватает медицинского персонала и инструментов, а само медучреждение находится в ужасном состоянии.