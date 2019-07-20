Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", призвал Россию поскорее вернуться в Украину, чтобы победить "фашизм".

Пособник коллаборационистов забредил возрождением преступной идеологии в преданной им стране после 2014 года. Наглый призыв Кот озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Все равно, я это точно знаю, рано или поздно русский фактор вернется в Украину! Но лучше пускай он вернется сейчас вследствие понимания процессов и любви к своей Родине, чем потом. Потому что пока нету русских, в Украине процветает фашизм!" – высказался предатель Украины.

Юрий Кот Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее голос "антимайдана" заявил, что к власти в Украине придет новый Богдан Хмельницкий, который устроит госпереворот и объединит ее с Россией.

Также скандальный украинский ведущий выступил с пропагандистской речью на российском телевидении, в которой оправдал оккупантов украинского Донбасса и призвал Украину к дружбе с агрессором.

Кот разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм. Он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата".

Он выразил надежду на то, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну, поскольку все жители этих государств на самом деле являются "единым" народом.

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