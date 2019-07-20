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"Без русских в Украине – фашизм!" Известный телеведущий оскандалился фейком на росТВ

2.7т Читать материал на украинском

Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", призвал Россию поскорее вернуться в Украину, чтобы победить "фашизм".

Пособник коллаборационистов забредил возрождением преступной идеологии в преданной им стране после 2014 года. Наглый призыв Кот озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Все равно, я это точно знаю, рано или поздно русский фактор вернется в Украину! Но лучше пускай он вернется сейчас вследствие понимания процессов и любви к своей Родине, чем потом. Потому что пока нету русских, в Украине процветает фашизм!" – высказался предатель Украины.

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Юрий Кот

Юрий Кот

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Юрий Кот
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кот помойный,прекрати визжать,не март месяц.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Ось за це я не люблю котів. Не дуже розумне та ще час від часу загострення - зчиняють галас. Вочевидь, юріку захтілося більше "Віскасу" і воно мете хвостом перед хазяями, а може розраховує на повернення - в Україні теж непогано годують . достатьньо прогадати "емоційну" мосійчук.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо бы его прибрать нашим спецслужбам как в России делают
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