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''Без России не сможем'': Быстряков сделал скандальное заявление об Украине

3.3тЧитать материал на украинском

Известный украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что Украина не выдержит без российской экономики.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш", добавив, что государство якобы не может стать самостоятельным (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Очевидно, эта мысль может быть даже крамольная. Мы не сможем стать самостоятельной державой, если мы куда-то не прислонимся. Мы попытались прислониться к Европе, Америке, у нас не получилось. У нас остается только Россия. Это может быть сказано не патриотично, мне сейчас скажут, что я агент Кремля, Путина. Но, без российской экономики, о которой даже говорила (экс-министр финансов. – Ред.) Яресько в свое время, наша экономика не выдержит", – сказал композитор.

Владимир Быстряков

Владимир Быстряков

скриншот

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По его словам, люди прекрасно понимают, что Украина "не может самостоятельно взять и подняться". Он также заявил, что страна якобы продолжает нищать.

Внимание! Видео содержит пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, Быстряков также заявил, что США когда-то разработали некий "план Моргентау", который может превратить Украину в село.

Персона
Михаил Брыных, Владимир Быстряков
Место
Украина
Тег
Экономика Украины
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Хто думає що неможе прожити без росії,білет на потяг вам в руки,тереторія велика,обживайте.
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Плохо, когда творческие люди лезут в экономику! Еще хуже, когда они лезут в политику! Это означает только одно - конец творчества и начало политической проституции!
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3
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Rodgers Dgordg
Rodgers Dgordg
Науменко Адександр, стопудово!
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Да уже весь мир завален украинскими товарами. В Италии даже Parmigiano Reggiano делают из украинского молока.
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