Украина ввела новые правила пересечения границы с Крымом

Уже с 9 февраля изменяются правила посещения временно оккупированной территории Крыма для украинцев в возрасте до 16 лет.

Об этом на пресс-конференции рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда – начальник пресс-службы Иван Шевцов, сообщает Укринформ. Ребенок может пересекать админграницу только при наличии паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Ранее в этом перечне также был проездной документ ребенка, но его перестали выдавать

Еще одно изменение касается ситуаций, когда ребенок с одним из родителей направляется на материковую часть Украины. Обратно он возвращается с тем самым из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого из родителей. Это касается и опекунов, попечителей, других лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка.

Третье изменение касается детей от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях в регионах материковой Украины. "Такие дети могут пересекать админграницу без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация", – отметил Шевцов.

Как отметил представитель Госпогранслужбы, еще один пункт – если граждане из оккупированного Крыма направляются на материковую часть Украины для оформления документов (паспорта, в том числе заграничного), то обратно на оккупированную территорию они имеют возможность вернуться по справкам, которые получают в миграционной службе. Сейчас это закреплено в законодательстве.

Одна из причин нововведений связана с семьями политзаключенных, чьи родители находятся в местах отбывания наказаний в России – возникла необходимость, чтобы их дети могли свободно передвигаться с одним из членов семьи на материковую часть Украины. Также это дает возможность интегрироваться в украинское сообщество детям коллаборационистов – они могут получать админуслуги в сопровождении тех членов семьи, которые не принадлежат к оккупационной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пункте пропуска "Киев" (Жуляны) гражданка России, которая незаконно ездила в оккупированный Крым, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.

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