Главная Новости
9 февраля • обновлено в 03:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украина ввела новые правила пересечения границы с Крымом

6.9т
Читать материал на украинском

Уже с 9 февраля изменяются правила посещения временно оккупированной территории Крыма для украинцев в возрасте до 16 лет.

Об этом на пресс-конференции рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда – начальник пресс-службы Иван Шевцов, сообщает Укринформ. Ребенок может пересекать админграницу только при наличии паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Ранее в этом перечне также был проездной документ ребенка, но его перестали выдавать

Еще одно изменение касается ситуаций, когда ребенок с одним из родителей направляется на материковую часть Украины. Обратно он возвращается с тем самым из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого из родителей. Это касается и опекунов, попечителей, других лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка.

Новости
Крым останется без питьевой воды: почему полуостров погибает с Россией

Третье изменение касается детей от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях в регионах материковой Украины. "Такие дети могут пересекать админграницу без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация", – отметил Шевцов.

Украина ввела новые правила пересечения границы с Крымом

Как отметил представитель Госпогранслужбы, еще один пункт – если граждане из оккупированного Крыма направляются на материковую часть Украины для оформления документов (паспорта, в том числе заграничного), то обратно на оккупированную территорию они имеют возможность вернуться по справкам, которые получают в миграционной службе. Сейчас это закреплено в законодательстве.

Одна из причин нововведений связана с семьями политзаключенных, чьи родители находятся в местах отбывания наказаний в России – возникла необходимость, чтобы их дети могли свободно передвигаться с одним из членов семьи на материковую часть Украины. Также это дает возможность интегрироваться в украинское сообщество детям коллаборационистов – они могут получать админуслуги в сопровождении тех членов семьи, которые не принадлежат к оккупационной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пункте пропуска "Киев" (Жуляны) гражданка России, которая незаконно ездила в оккупированный Крым, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Власти Украины и ситуация в Крыму" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Власти Украины и ситуация в Крыму
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
9
24
Смешно
5
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
крымчанам хватило ума вовремя отскочить из украинского дурдома... молодцы, одно преступление комуняк исправлено...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Пети Moщи
Пети Moщи
К оккупантам отдохнуть, подлечиться, поесть - нонсенс))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пети Moщи, всю мочу сам выпьешь, на здоровье)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
"или паспорта гражданина Украины для выезда за границу." ------------------------ Потихоньку возвращаются в реальность. Да, Крым теперь для Украины - заграница!
Показать комментарий полностью
Ответить
10
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, потому пусть сохнет и парашку сушит:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги