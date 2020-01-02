"Без рода-племени?" В новогоднем поздравлении Зеленского нашли новый скандальный нюанс

Во время новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского в кадре не был замечен национальный флаг.

На этот момент обратили пользователи социальных сетей. Блогер "Муля Слобожанска" опубликовала сравнительный снимок.

На нем видно, что иностранные лидеры записывали поздравления на фоне своих флагов, тогда как у Зеленского отсутствовала украинская символика.

"Реальные президенты и что-то без рода-племени", – возмутился блогер.

"Президент какой страны произносил эту речь? Все президенты обращаются к своим странам на фоне флага. А наш Зе говорит рядом с пустым местом", – написала "ЛютаЯнка".

Новогоднее обращение Владимира Зеленского Скрин видео

реальні президенти і шось без роду-племені pic.twitter.com/s64dkIA7Oh — Муля Слобожанска (@MullyaMia) 2 января 2020 г.

Ну добре,поплакали всласть впєчатлітєльні какаяразніца над зе-вітанням і тут назріло питання.

Якої країни презЕдент промовляв цю промову?Всі президенти звертаються до своєї країни на фоні прапора.А наше Зе говорить поруч з пустим місцем.

Де прапор України?Нема.

І тут мені страшно pic.twitter.com/XNHXSORuR2 — 🌞ЛютаЯнка⚔ (@futoro1996) 2 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского унизили в новогоднюю ночь на российском "Голубом огоньке".

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