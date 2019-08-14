Без планов и конспектов: в украинских школах ввели новые правила

Учителя в Украине могут не составлять подробных планов на урок.

Новая инструкция деловодства в учебных заведениях сократила примерно на 20% список бюрократических бумаг, которые вынуждены были заполнять учителя.

Продолжаться ли изменения и как относятся к нововведениям- разбирался OBOZREVATEL.

Что отменили

Отныне учителя могут не корпеть часами над составлением подробного плана-конспекта каждого урока, календарных планов, отчетов о заседаниях методичных объединений и прочего. Все это теперь не входит в список обязательных документов.

Кроме того со школ сняли обязанность вести учет дошкольников, теперь этим будет заниматься местные власти. По данным общественной организации "ЕдКемп Украины", каждый год школы в среднем тратили по 48 пачек бумаги только на составление отчетов. Эта же организация проводила и опрос учителей по поводу бюрократии в школах.

Так, среди документов, которые, по мнению педагогов, необходимо отменить - был и учет детей школьного возраста по территории обслуживания учебного заведения (72% респондентов выступили за отмену), отчет о посещении семинаров, круглых столов, тренингов (69%), документация по трудоустройству или продолжению обучения выпускников 9-х и 11-х классов (65%). Также 61% опрошенных учителей предлагали отменить планы и отчеты по воспитательной работе в школе.

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Сами учителя активно поддерживают отмену бумажной работы. Например, директор школы в селе Заруднинци Житомирской области Наталья Бельская говорит, что у учителей давно есть претензии к большому количеству различных планов, отчетов и протоколов.

"Мы знаем, что вышла новая инструкция по деловодству в школе и на ближайшем педсовете будем ее обсуждать. По этому документу мы можем отказаться от разных планировок. Например, от составления подробного плана на каждый урок. Это справедливо. Потому что учителю в принципе достаточно краткого плана на урок, и не нужно его расписывать как большой конспект.

Опытные учителя, которые давно работают в школе, имеют такие планы и просто их обновляют. Но молодые учителя вынуждены на это тратить много времени. Потому что мы от них этого требуем. Также можно отказаться от методических объединений, которые требуют много всякой отчетности", - говорит OBOZREVATEL Наталья Бельская.

Правда, далеко не от всего предложенного министерством учителя собираются отказываться. "Все-таки план работы на год должен быть, его мы оставим. Мы же должны понимать, в каком направлении движемся", - говорит Бельская.

"Сократила бы половину"

Николай Петрук, учитель истории в школе села Порепы Житомирской области также считает, что в школе много бюрократической работы.

"Слишком много отчетов и писанины, от которых можно отказаться. Потому что это не на пользу ученикам, а только документы для чиновников. Например, у нас до сих пор существует рейтинг школ на уровне района. Достаточно ЗНО, который объективно оценивает, какая школа лучше готовит учеников, а какая хуже", - считает Петрук.

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Учитель начальных классов Киевской области Мария Онищенко считает, что бумажная работа отнимает у нее слишком много времени.

"Практически каждый день я трачу час на составление разных планов, отчетов, календарей. Вместо того, чтобы посидеть в интернете и поискать что-то интересное к уроку для своих первоклассников, я занимаюсь ерундой. Особенно в первый год работы в школе это очень тяжело. Я бы половину как минимум сократила бы. Да и есть более современные методы отчетности – видео, он-лайн – их можно использовать", - говорит Мария Онищенко.

В одной из школ Сумской области нам рассказали, что у них есть даже план по работе наркологического поста.

"Да, план составляла учительница. Туда входили мероприятия по борьбе с курением среди школьников, раздача листовок и буклетов по борьбе со СПИДом, проведение анкетирования на предмет употребления алкоголя. Классные руководители должны были отчитываться о том, какую работу они проводили с учениками, склонными к курению. Конечно, все это было формально, а учительница, которой приходилось этим заниматься, тратила на это уйму времени. Если это отменят, то учителя только спасибо скажут", - рассказала OBOZREVATEL одна из учителей на условиях анонимности.

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Что думают родители

Родители также считают, что отмена разного вида отчетности у учителей лишь разгрузит их и, может быть, у них появится больше времени для детей.

"У нас учительница прямо на уроках иногда занимается написанием каких-то бумажек. Детям дает самостоятельную работу, а сама пишет. Жалуется, что это отнимает кучу времени, а еще тетрадки проверить нужно. За проверку тетрадок сажает старшеклассников, потому что тоже не успевает", - рассказывает мама пятиклассника столичной школы Евгения Симоненко.

Правда, не все родители так думают. "У нашей учительницы математики времени хватает на все – полдня она уроки ведет, а вечером зарабатывает деньги на репетиторстве. Я сомневаюсь, что освободившееся время она будет отдавать нашим детям", - говорит OBOZREVATEL мама 10-классника из Харькова Виктория Николишен.

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