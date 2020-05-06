Без парадов: как будут отмечать 8 и 9 мая в Украине

Виктория Довгань Общество 13:36, 6.05.2020 Обновлено: 14:27, 6.05.2020

Мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы в Украине не предусматривают массовых скоплений людей и парадов.

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Об этом на заседании правительства 6 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что карантин должен соблюдаться, однако призвал местные власти проследить, чтобы ветераны были адресно отблагодарены за свой подвиг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

День победы в Украине
"Эспрессо.TV"

"В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия. Поэтому и здесь мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", – сказал он.

"Единственная просьба к главам ОГА: лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях. Все остальные мероприятия мы проводить не планируем из-за карантина", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр столицы Украины Виталий Кличко также заявил, что в Киеве День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) не будут отмечать в связи с карантином, введенным из-за распространения коронавируса COVID-19.

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