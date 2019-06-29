#Без_паніки
На моєму аккаунті у Facebook відбуваються дивні, але закономірні речі. То я не можу коментувати, то є скарги на пости, спроби авторизації з інших місць.
Вочевидь, намагаються забанити. Когось я назвав свинкою та собачкою, десь назвав вбивцями Кремль.
Незадоволені і нинішні працівники "офісу" моїми постами, вже двічі пропонували зустрітись.
Тож, я так розумію, що в мене тепер ця історія надовго.
Раніше банили переважно московіти, а тепер вже - і з усіх боків.
Ми, Україна, вочевидь програємо на міжнародній арені, є загроза втрати суверенітету і у більшій втраті територій, але Україна вже таке проходила неодноразово.
Доки у нас є мова, віра в Україну і один в одного - навіть під час безвіри і зради, - ми встоїмо.
Де всі ті імперії, СССР, Сталін, Гітлер?.. А Україна існує.
Я створив публічну сторінку Мирослав Гай, бо банять, але то сумнівний вихід перед тими викликами, що на нас чекають.
Мої поради в цій ситуації, як завжди - #без_паніки
Вчіться надавати домедичну допомогу.
Якщо ви військовослужбовець у запасі чи резерві - підпишіть контракт резерву з армією та проходьте збори.
Купіть легальну зброю: помпу, карабін.
Навчіться водити транспортний засіб.
Створіть родині запасний "аеродром", принаймні, подумайте про це.
Підтримуйте проукраїнські волонтерські, громадські, благодійні організації у своєму місті.
Підтримуйте армію.
Будьте готові стати на захист у своєму селі, місті проти російського реваншу.
Пропагуйте українське, пояснюйте, що наш шлях тільки Україна в Європі.
Відповідайте на інформаційну агресію.
Вчіть свою родину і друзів перепровіряти інформацію з декількох офіційних джерел, а не з одного каналу чи сайту.
Знаходьте проукраїнських лідерів думок та пишіть у них під постами проукраїнські коментарі, бо російські боти мають фінансове підживлення, а українських немає.
Виходьте на акції громадянського протесту проти несправедливих судових рішень чи антиукраїнських державних ініціатив.
Протидійте усьому російському, бо для зміни політичної системи в Росії навіть культурні "невинні" заходи Кремль використовує для війни та політики "м'якої сили" - це коли війну ведуть і гуманітарними методами.
Наостанок нагадаю слова Кобзаря:
Борітеся - поборете.
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