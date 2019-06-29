#Без_паніки

На моєму аккаунті у Facebook відбуваються дивні, але закономірні речі. То я не можу коментувати, то є скарги на пости, спроби авторизації з інших місць.

Вочевидь, намагаються забанити. Когось я назвав свинкою та собачкою, десь назвав вбивцями Кремль.

Незадоволені і нинішні працівники "офісу" моїми постами, вже двічі пропонували зустрітись.

Тож, я так розумію, що в мене тепер ця історія надовго.

Раніше банили переважно московіти, а тепер вже - і з усіх боків.

Ми, Україна, вочевидь програємо на міжнародній арені, є загроза втрати суверенітету і у більшій втраті територій, але Україна вже таке проходила неодноразово.

Доки у нас є мова, віра в Україну і один в одного - навіть під час безвіри і зради, - ми встоїмо.

Де всі ті імперії, СССР, Сталін, Гітлер?.. А Україна існує.

Я створив публічну сторінку Мирослав Гай, бо банять, але то сумнівний вихід перед тими викликами, що на нас чекають.

Мої поради в цій ситуації, як завжди - #без_паніки

Вчіться надавати домедичну допомогу.

Якщо ви військовослужбовець у запасі чи резерві - підпишіть контракт резерву з армією та проходьте збори.

Купіть легальну зброю: помпу, карабін.

Навчіться водити транспортний засіб.

Створіть родині запасний "аеродром", принаймні, подумайте про це.

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Підтримуйте проукраїнські волонтерські, громадські, благодійні організації у своєму місті.

Підтримуйте армію.

Будьте готові стати на захист у своєму селі, місті проти російського реваншу.

Пропагуйте українське, пояснюйте, що наш шлях тільки Україна в Європі.

Відповідайте на інформаційну агресію.

Вчіть свою родину і друзів перепровіряти інформацію з декількох офіційних джерел, а не з одного каналу чи сайту.

Знаходьте проукраїнських лідерів думок та пишіть у них під постами проукраїнські коментарі, бо російські боти мають фінансове підживлення, а українських немає.

Виходьте на акції громадянського протесту проти несправедливих судових рішень чи антиукраїнських державних ініціатив.

Протидійте усьому російському, бо для зміни політичної системи в Росії навіть культурні "невинні" заходи Кремль використовує для війни та політики "м'якої сили" - це коли війну ведуть і гуманітарними методами.

Наостанок нагадаю слова Кобзаря:

Борітеся - поборете.

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