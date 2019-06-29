ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналистВсе статьи автора

Без паніки! Борімося - поборемо

8.2тЧитать материал на украинском

#Без_паніки

На моєму аккаунті у Facebook відбуваються дивні, але закономірні речі. То я не можу коментувати, то є скарги на пости, спроби авторизації з інших місць.

Вочевидь, намагаються забанити. Когось я назвав свинкою та собачкою, десь назвав вбивцями Кремль.

Незадоволені і нинішні працівники "офісу" моїми постами, вже двічі пропонували зустрітись.

Тож, я так розумію, що в мене тепер ця історія надовго.

Раніше банили переважно московіти, а тепер вже - і з усіх боків.

Новости
Ситуація складна: світ готується до можливої війни

Ми, Україна, вочевидь програємо на міжнародній арені, є загроза втрати суверенітету і у більшій втраті територій, але Україна вже таке проходила неодноразово.

Доки у нас є мова, віра в Україну і один в одного - навіть під час безвіри і зради, - ми встоїмо.

Де всі ті імперії, СССР, Сталін, Гітлер?.. А Україна існує.

Я створив публічну сторінку Мирослав Гай, бо банять, але то сумнівний вихід перед тими викликами, що на нас чекають.

Мої поради в цій ситуації, як завжди - #без_паніки

Вчіться надавати домедичну допомогу.

Якщо ви військовослужбовець у запасі чи резерві - підпишіть контракт резерву з армією та проходьте збори.

Купіть легальну зброю: помпу, карабін.

Навчіться водити транспортний засіб.

Створіть родині запасний "аеродром", принаймні, подумайте про це.

Новости
Отдых в Грузии без россиян

Підтримуйте проукраїнські волонтерські, громадські, благодійні організації у своєму місті.

Підтримуйте армію.

Будьте готові стати на захист у своєму селі, місті проти російського реваншу.

Пропагуйте українське, пояснюйте, що наш шлях тільки Україна в Європі.

Відповідайте на інформаційну агресію.

Вчіть свою родину і друзів перепровіряти інформацію з декількох офіційних джерел, а не з одного каналу чи сайту.

Знаходьте проукраїнських лідерів думок та пишіть у них під постами проукраїнські коментарі, бо російські боти мають фінансове підживлення, а українських немає.

Виходьте на акції громадянського протесту проти несправедливих судових рішень чи антиукраїнських державних ініціатив.

Новости
Если хотим сохранить страну, мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину

Протидійте усьому російському, бо для зміни політичної системи в Росії навіть культурні "невинні" заходи Кремль використовує для війни та політики "м'якої сили" - це коли війну ведуть і гуманітарними методами.

Наостанок нагадаю слова Кобзаря:

Борітеся - поборете.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Тема
Война на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
войнапропаганда
Источник
Источник:Фейсбук Мирослава Гая
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
6
7
Смешно
110
Интересно
28
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
в галицайском я не дуже, но "запасний "аеродром"" понял -- разумно, однако доступно не всем -- хто-то давно уж там сидит -- в Лодзи чи Оттаве, иные -- кровавый хряк, слабоумный спикер, чугункин -- забронировали местечко и держат на парах литак ... а кто-то из блогеров-активистов замешкаеца, не успеет убежать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
НОСАТЫЙ "СЛАВЯНИН" ГЕЙ НЕГОДУЭ И ПРЕМОЖНИЧАЭ)))) По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала «Россия 24», они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю. «У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — добавил американский президент. Читайте также Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20 Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита «Большой двадцатки», который проходит в Осаке. Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, стороны подтвердили и даже инициировали желание обсуждать широкий спектр проблем: от экономики до стратегической стабильности.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Кстати, кто-нибудь, ну хоть президент замой захолустной страны типа Истония или Анголы называл Укроину "ВЕЛИКОЙ"?))) Да его бы сразу в дурку упрятали!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Дякую за ясну програму дій. Все буде добре.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Ostrovskiy Oleg, беги чистить наган!))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel