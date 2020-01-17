Без морозов и снега: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В пятницу, 17 января, в Украине ожидается сухая и относительно теплая погода.

Как сказано в прогнозе Укргидрометцентра, осадков не предвидится ни в одном из регионов страны.

Дневная температура будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла, а в западных областях достигнет 6-8.

Погода в Украине meteo.gov.ua

Аналогичный прогноз синоптики дают и на выходные, 18 и 19 января.

Погода в Украине meteo.gov.ua

Погода в Украине meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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