Воспитатели просят остаться дома и уже болеют COVID-19: как в Украине открывают детсады и опасно ли там ребенку

Врач-пульмонолог советует не бояться отправлять своих детей в детские сады. Если придерживаться элементарных правил безопасности и гигиены, проблем можно избежать

В Украине открывают детские сады. Правда, там есть уже и первые случаи заражения COVID-19

В Украине уже открываются детские сады. При этом, как сами дошкольные заведения, так и многие родители малышей не готовы к новым условиям.

Ситуация усложняется и тем, что у воспитателей некоторых садовуже выявлен коронавирус, случаев хватает. Риски заболеть есть также у детей, которые запросто могут передать инфекцию друг другу и принести в дом.

Готовы ли дошкольные заведения принимать малышей и чем опасен выход из карантина – разбирался OBOZREVATEL.

Какова ситуация

Официально в некоторых областях Украины детские сады уже начали работу. К примеру, в Кривом Роге открылись 157 заведений 25 мая. На прошлой неделе перед стартом 6299 сотрудников обследовали экспресс-тестами на COVID-19, которые точны лишь на 50-70%.

В результате такой масштабной проверки у нескольких воспитателей в трех детсадах нашли коронавирус. Поэтому на уровне местной власти решение об открытии этих заведений будет принято дополнительно.

Как рассказывают сами воспитатели, руководство дошкольных учреждений с большой осторожностью относится к выходу из карантина. Причины банальны – никто не хочет на себя брать излишнюю ответственность. Также, несмотря на рекомендации МОЗ, у каждого из садиков свои правила работы.

Сотрудница одного из киевских учреждений (в столице сады планируют открыть с 1 июня) на условиях анонимности рассказала OBOZREVATEL, что руководство поставило условия свести контакты с детьми до минимума. Как это сделать в тесном помещении, никто не знает.

В Украине открывают детсады

"Сейчас немного расскажу о реалиях работы. Дистанцию соблюдать необходимо, хотя это очень сложно. Количество детей может быть больше, а мест в группе мало. Мы же обязаны принимать всех. На коронавирус нас никто не проверял и не собирается, по крайней мере, такого указа нет. Маски воспитатели должны пошить сами с марли за свои деньги. В наличии есть только дизхлор и дезинфектор для рук, пока его не выдают. Термометры обещают привезти, но когда это будет, неизвестно. Сейчас все сотрудники убирают игрушки, ковры и моют группы", – пояснила Татьяна.

В случае обнаружения высокой температуры (выше 37) у ребенка, его предписали переводить в изолятор: "Там его в течение часа должны забрать родители, им воспитатели обязаны порекомендовать обратиться к врачу. Если же на следующий день у ребенка температура в норме, то он может без проблем вернуться обратно в садик. Странно, конечно. А сейчас вот прозваниваю всех родителей и провожу анкетирование о состоянии здоровья их детей", – дополняет воспитательница Татьяна.

В Кременчуге, например, в одном из детских садиков потребовали у каждого ребенка справку от врача, что он не находился в контакте с больным коронавирусом. "Лучше не ведите ребенка в садик, но если ситуация вообще без вариантов, то сообщите, пожалуйста, мне заранее. Мы формируем группы", – говорится в сообщении родительской Viber-группы одного из детских садов города, скрин которого есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В садиках просят родителей с умом относиться к безопасности своего ребенка

Что говорят врачи?

Столичный врач-пульмонолог Анна Аникеева поясняет, несмотря на пандемию коронавируса детей в садики отдавать не просто можно, а даже нужно. По ее словам, если соблюдать базовые меры предосторожности и ответственно подходить к гигиене ребенка, то вероятность заражения можно свести к минимуму.

Киевские садики планируют открыть уже с 1 июня

"Во-первых, нужно соблюдать режим влажности в помещении, в среднем она должна быть на уровне 60%. Во-вторых, должен быть всегда свежий воздух – окно необходимо ставить на проветривание. Необходимо рассказывать ребенку о гигиене, как правильно мыть руки, можно и обычным мылом, не обязательно пользоваться антисептиком. Только желательно дать ребенку бумажные салфетки, чтобы он не пользовался полотенцем", – отметила медик.

"В-третьих, в садике обязательно нужно мерить всем температуру, ведь уровень распространения вируса высок прежде всего среди персонала. Дети же до 6 лет не являются активными разносчиками такой инфекции", – пояснила OBOZREVATEL врач.

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