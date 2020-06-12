С приходом жары украинские пляжи заполнили отдыхающие. Мало кто соблюдает дистанцию на суше и в воде, почти никто не надевает маски.

О начале пляжного сезона рассказали в сюжете ТСН. В популярных местах отдыха уже сложно найти свободное место у воды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На пляжах Одессы отдыхают не только местные жители, но и уже появились туристы. Поэтому там уже тесно. Карантинных правил никто не придерживается.

Без масок и с алкоголем: в Украине начался пляжный сезон Культурометр

Много отдыхающих и в Кропивницком на берегу реки Ингул. Дистанцию соблюдают только между ковриками, но не в воде. Никто не носит защитных масок.

Аналогичная ситуация и в Сумах – за расстоянием между людьми никто не следит, многие без масок, даже некоторые продавцы из палаток на берегу.

Киевские пляжи заполнены, хотя еще не получили санитарные паспорта. Неизвестно и качество воды. В Госпотребслужбе пообещали обнародовать эти данные только на следующей неделе. Киевляне говорят, вода в Днепре теплая, но несколько грязная.

В зонах отдыха дежурят сотрудники ГСЧС и постоянно напоминают об элементарных правилах поведения на воде. Только за последние два дня в Киеве утонуло два человека.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, причины трагических случаев во время купания остаются прежними.

"Чаще всего – это алкоголь. Это мужчины до 40 лет. Гибнут на воде, потому что думают, что с ними такого не может произойти и 90% людей, которые утонули, они умели плавать", – сказала Водолага.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как начался пляжный сезон 2020 в Днепре.

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