"Без Мальдив": Гриценко рассказал, как отмечали 50-летие супруги

Экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко отметил юбилей супруги – журналиста Юлии Мостовой – в одном из киевских кафе, "без Сейшелов, без Мальдив, без излишеств".

Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Гриценко признался: "Если откровенно, то ни я, ни она не любим дни рождения. Всегда пытались убежать. Даже когда я был министром, я убегал на эти дни – брал короткий отпуск на 3-4 дня. Есть элемент неловкости, когда в твоем присутствии говорят очень много вещей, до которых на самом деле надо еще дорастать. И немного неловко".

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"Но, тем не менее, круглая дата. Мы собрались - семья и человек восемь самых близких друзей супруги. Всё. В Киеве, в одном из кафе, без Сейшелов, без Мальдив, без излияний. По-человечески, тепло", - рассказал политик.

Утром того же дня, 20 июля, Гриценко поздравил супругу в своем Facebook. "Юлька, поздравляю - 50! Такой я тебя полюбил. Друг, любимая, жена, мама, любовница - все это ты! И буду любить тебя такой до последнего мгновения жизни!" - написал он в посте под фото супруги.

Напомним, Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая в браке с 2003 года.

facebook.com/vmiloserdov

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юлия Мостовая заявила: "Есть последний шанс изменить качество власти в Украине, а не фамилию".