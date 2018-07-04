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"Без лишних слов": бойцы ССО отдали дань раненым побратимам в душевном видео

1.5тЧитать новость на украинском

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины присоединились к акции "Motto непокоренных", которая посвящена раненым бойцам на Донбассе.

Соответствующее видео было обнародовано на странице ССУ в Facebook.

"Силы специальных операций приобщаются к акции "Motto непокоренных", посвященной бойцам Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения при защите территориальной целостности на востоке нашей Родины. Свою работу мы выполняем тихо, поэтому поддерживаем вас без лишних слов!", - отметил представитель Сил ВСУ.

На видео показаны кадры с учений Сил спецопераций, на которых бойцы отрабатывают эвакуацию раненых на вертолете, обеспечение прикрытия в зимнее и летнее время и т.п.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля вертолет Вооруженных сил Украины пролетел на опасно низкой высоте над пляжем в Мариуполе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Силы специальных операций ВС Украины
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Крымчанин
Крымчанин
Укропы, из окопов не высовывайтесь и раненных не будет. Не бузите, валите быкам хвосты крутить. Это у вас лучше получается. :-)
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