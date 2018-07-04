"Без лишних слов": бойцы ССО отдали дань раненым побратимам в душевном видео

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины присоединились к акции "Motto непокоренных", которая посвящена раненым бойцам на Донбассе.
Соответствующее видео было обнародовано на странице ССУ в Facebook.
"Силы специальных операций приобщаются к акции "Motto непокоренных", посвященной бойцам Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения при защите территориальной целостности на востоке нашей Родины. Свою работу мы выполняем тихо, поэтому поддерживаем вас без лишних слов!", - отметил представитель Сил ВСУ.
На видео показаны кадры с учений Сил спецопераций, на которых бойцы отрабатывают эвакуацию раненых на вертолете, обеспечение прикрытия в зимнее и летнее время и т.п.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля вертолет Вооруженных сил Украины пролетел на опасно низкой высоте над пляжем в Мариуполе.
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