Без Крыма и Донбасса: российским "либералам" напомнили условие их свободы

Настоящая оппозиция режиму президента РФ Владимира Путина должна понимать, что свободы не будет без отказа от агрессии в отношении Украины.

Об этом написал в своем Facebook заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, комментируя акции "За свободную Россию без репрессий и произвола", которые проходят в России 10 июня.

"Я хотел бы напомнить тем, кто называет себя оппозицией Путину, что такая Россия невозможна без безусловного освобождения ею оккупированных украинских территорий. Прекращение репрессий против граждан РФ немыслимо без прекращения репрессий против крымских татар, без освобождения от оккупантов Крыма. То же самое — про Донбасс", - подчеркнул он.

Журналист отметил, что это является необходимым условием.

"Без этого ничего не имеет реального смысла и будет лишено результата. Не знаю, звучат ли там сейчас эти лозунги, наверное нет, но надеюсь, что у большинства собравшихся, если уж они называются оппозицией, хватает ума и совести это понимать", - добавил он.

В то же время, мнения комментаторов под данным постом разделились.

"Ну вы как мед, так и ложкой. Хотите чтобы людоеды сразу стали вегетарианцами", "Вы сами, кажется, хорошо знаете российских либералов и оппозиционеров", - пишут одни.

Некоторые пользователи утверждают, что на сегодняшних акциях вспоминали о репрессиях в отношении крымских татар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Москве прошла акция в поддержку незаконно осужденного в РФ крымского режиссера Олега Сенцова.