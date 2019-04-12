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"Без Киева не будет Москвы": в ПЦУ объяснили, зачем Россия напала на Украину

2.3тЧитать материал на украинском

Россия ведет войну с Украиной для того, чтобы возродить Российскую империю.

Москва воюет за украинскую церковь, за историю и культуру, за традиции Украины, рассказал архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря, передает "Еспресо".

"Что значит возродить Российскую империю? Это и есть один из крупнейших вызовов для глобальной мировой безопасности. Ибо мы видим, как эта империя вмешалась не только в Украину и постсоветское пространство, а как она вмешалась в Сирию, как она сейчас вмешивается в Венесуэлу, что сейчас происходит в более чем 30 странах Африки, одновременно происходят политические процессы, в которые включены компании так называемого "повара Путина", – рассказал священнослужитель.

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Архиерей подчеркнул, что без Киева теряется звено связи между Константинополем и Москвой.

"Потому что без князя Владимира, без Ярослава Мудрого, без Ольги, без Софии, без всего того, что есть здесь, Московская государственность начинается с Ивана Калиты и Золотой Орды – чего никто не хочет там прямо признавать", – добавил Зоря.

Архиерей Евстратий Зоря

Архиерей Евстратий Зоря

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП) митрополит Онуфрий назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины "Томосом рабства, а не свободы".

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Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Ага, 2-армия мира напала и пять лет не может победить полупьяное стадо без авиации и флота
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Сразу видно Климкин поучаствовал))) А есть смысл, если у его хозяев другая вера?!)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Последний фейк Кацапии, канул в лету. Ордынская секта медленно, но уверенно скукоживается до мокшанского болота
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