Без бури не обойтись: синоптик дал прогноз на лето и осень 2018 года

Лето в 2018 году будет влажным и теплым, что положительно отразится на урожайности.
За ним последует относительно теплая, но чрезмерно дождливая осень, говорит народный синоптик Леонид Горбань, передает Gazeta.ua.
"Каждая планета управляет конкретным годом. 2018-й - год Венеры. 2018-й год теплый, но с большим количеством осадков. О засухе и речи не идет. Буквально на все регионы Украины гарантированный рекордный урожай. Лучшим будет на Полтавщине и Черкащине. Над Украиной не формируются никакие циклоны, смерчи, которые оказали большое влияние на посевы. Но без бури не обойтись", - говорит народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, нынешняя весна под влиянием Венеры прохладная и сырая.
"Апрель и май жаркими и засушливыми не бывают. Лето влажное и по мере теплое", - спрогнозировал Горбань.
"Осень в начале теплая. Затем холодная. В конце октября возможны морозы. Зима умеренная. Сначала сухая, далее холодная с большим количеством осадков. Это становится причиной большого разлива рек, что повлечет снова паводок, - сказал он.
Как сообщал "Обозреватель", в ближайшие три года в Украине будут затяжные зимы и низкая урожайность.
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