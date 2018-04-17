Без бури не обойтись: синоптик дал прогноз на лето и осень 2018 года

Лето в 2018 году будет влажным и теплым, что положительно отразится на урожайности.

За ним последует относительно теплая, но чрезмерно дождливая осень, говорит народный синоптик Леонид Горбань, передает Gazeta.ua.

"Каждая планета управляет конкретным годом. 2018-й - год Венеры. 2018-й год теплый, но с большим количеством осадков. О засухе и речи не идет. Буквально на все регионы Украины гарантированный рекордный урожай. Лучшим будет на Полтавщине и Черкащине. Над Украиной не формируются никакие циклоны, смерчи, которые оказали большое влияние на посевы. Но без бури не обойтись", - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, нынешняя весна под влиянием Венеры прохладная и сырая.

"Апрель и май жаркими и засушливыми не бывают. Лето влажное и по мере теплое", - спрогнозировал Горбань.

"Осень в начале теплая. Затем холодная. В конце октября возможны морозы. Зима умеренная. Сначала сухая, далее холодная с большим количеством осадков. Это становится причиной большого разлива рек, что повлечет снова паводок, - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", в ближайшие три года в Украине будут затяжные зимы и низкая урожайность.