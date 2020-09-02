Бессмертный сказал, что может заставить Путина закончить войну в Украине

Аргументами, способными повлиять на позицию президента России Владимира Путина в отношении Украины, могут быть армия, дипломатический корпус, финансовая система, банковская система, международные организации.

Об этом в интервью для OBOZREVATEL рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный. По его мнению, простой разговор Путина ни к чему не обязывает.

"Аргументы должны создавать армия, дипломатический корпус, финансовая система, банковская система, международные организации. Это является теми аргументами, которые должны влиять на позицию Путина в реализации требований, в том числе тех, которые называет господин Зеленский. Я насмотрелся этих разговоров, и все это заканчивалось тем, что российская сторона не выполняла требований. Так и сейчас", – отметил он.

По его мнению, телефонные звонки президента Зеленского с президентом Путиным, которые происходят после каждого очередного обстрела и огромных жертв с украинской стороны, свидетельствуют о том, что украинская власть не готова принимать серьезные решения и брать на себя ответственность за них. Вместе с тем, он уточнил, что Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, только не знает, как это сделать.

"А все время прогибаться и быть в режиме "чего изволите" – это заранее означает получить поражение в этом поединке с Кремлем. Это очень опасная вещь. Разговор ради разговора не дает никакого результата", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений, в частности провести всеобщую амнистию.