Как богослов и капеллан я убежден что есть демоны сталинско-путинского, бесовского, бессмертного (демоны не умирают) полка и имя им Легион. Вопрос их изгнания, не пустяк. Необходимость экзорцизма этой нечисти - стратегический пункт для всего Человечества. Это именно те имперские черти, будучи одержимыми которыми, русские наемники седьмой год убивают в Донбассе. Они же угрожают засыпать ядерным пеплом Америку, травят новичком в Солсбери, мутят проблемы на выборах в США и в старушке Европе. А ещё, те же бесы, морочат людям (по всему миру) мозги и преподают свой, альтернативный вариант Истории.

Помните на Патриарших диалог с Воландом:

– А-а! Вы историк? – с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.– Я – Историк, – подтвердил Воланд и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!

Одна из самых "интересных" историй - "Великая Отечественная война" Сегодня весь Мир празднует победу над Фашизмом! Но та часть россиян, которая одержима сталинскими чертями, отдельно от Человечества отмечает победу в своей параллельной Киселёво-Соловьевско-Шариёвской Вселенной на особой, войне.

"Великая Отечественная" -это та, не существовавшая война, где россияне чисто жертва и тут же, сразу же, они же и победители! Это отделённый от реальности сюжет где СССР не был союзником Гитлера, не нападал на Польшу, Финляндию, Прибалтийские страны, Бессарабию и Северную Буковину…

В этой прекрасной и лживой, бесовской истории россияне сами, победили фашизм! Там же они, практически в одиночку, освободили Европу и принесли в неё радость и процветание!

Любой разговор священника о Дне Победы должен начинаться с заявления о том что наша бывшая страна СССР, руководимая одержимыми негодяями, вместе с Гитлером развязала бойню. Мы должны, вспоминая ту войну, иметь покаянный Дух перед всем Миром, который был втянут в демоническую мясорубку. Втянут нами и нашим партнером, союзником, Адольфом Гитлером.

Существенно позже другой, коричневый Демон, напал и на нас, своих красных побратимов. В результате чего весь мир пришел к нам, негодяям, воинственным безбожникам СССР, на помощь.

Человечество вытаскивало нас, виновников той войны, из затеянной нами же, коммунистами резни мирового масштаба. Ради этого, люди из многих стран, платили жизнями своих сыновей и отцов. Но это ещё не все…

Когда СССР очухавшись, при колоссальной поддержке со всего мира, стал на ноги то не раскаялся и не сказал Человечеству Спасибо. Он принёс красную чуму и смерть миллионам людей в оккупированной им Восточной Европе. На нашем счету насилие, диктатура, рабство и издевательство над всем святым, установленное на десятки лет в десятках стан. Человечеству пришлось ставить на место спасенную им же советскую систему. Стена, санкции, ядерное сдерживание, гонка вооружений и т.д. А мы, тем временем, продолжали безбожные пляски на костях ветеранов и "освобожденных" нами народов. Мы продолжали пить кровь, теперь уже не только советских граждан. Мы разбавили её, ссылая, репрессируя импортом. Кровью народов оккупированной нами Восточной Европы..

Изгнание демонов - одна из обязанностей пастора. Первый из методов - Слова Правды.

Именно поэтому я, перед Днем Победы, традиционно читаю своим детям честные истории о той войне. Это важно делать для того что бы демоны не преподавали больше свою "Историю", что бы не имели власти над умами следующих поколений и не получили шанса вновь пировать и упиваться кровью миллионов.

Всех с Днем Победы над фашизмом. Кремлевским Демонам в свиней и в бездну! Аминь! Аллилуйя!