Бессимптомный коронавирус не требует лечения, – Голубовская

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, пациенты с бессимптомным течением коронавирусной болезни обычно не требуют медикаментозного лечения.

Об этом медик рассказала эфире ток-шоу "Пульс", отвечая на вопрос от зрителя, который спросил, почему врач не прописал его сыну с COVID-19 никаких лекарств.

"Если нет симптомов, правильно сделал. Здесь я могу только поблагодарить врача, который не назначил ничего, если нет никаких симптомов. Мы рекомендуем делать кое-какие лабораторные исследования. Но если нет симптомов, как правило это не требует какого-то специфического медикаментозного вмешательства", – отметила Голубовская.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19

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