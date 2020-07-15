Бессимптомного COVID-19 не существует, – ученый

Швейцарский ученый заявил, что коронавирус является обычным сезонным заболеванием, а его бессимптомных носителей не существует.

В исследовании почетного профессора и бывшего директора Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлера говорится, что у "бессимптомных" людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут. Работу микробиолога опубликовали на worldhealth.net.

Штадлер считает, что тесты на коронавирус неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание "крошечные разрушенные части вируса".

По его словам, в борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены три ошибки.

"Во-первых, было неправильно утверждать, что этот вирус был новым. Во-вторых, было еще более неправильно утверждать, что у населения не было иммунитета против этого вируса. В-третьих, венцом глупости было утверждать, что у кого-то может быть COVID-19 без каких-либо симптомов вообще", – сообщил Штадлер.

Ученый утверждает, что Sars-CoV-2 – это не полностью новый вирус, он схож с другими коронавирусами и подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, который мутирует и исчезает летом. Штадлер считает, что вирус может вернуться зимой, но это будет "не вторая волна, а сезонный характер".

Как писал OBOZREVATEL ранее, потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на людях.