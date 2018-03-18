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Беспорядки на Майдане: глава СБУ пришел к сторонникам Саакашвили

9.6тЧитать новость на украинском

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак пришел на Майдан Незалежности.

Как сообщает "Громадське", в тот момент участники акции протеста пытались разобрать металлические конструкции.

Грицак же отметил, что конструкции является коммунальной собственностью и разбирать их "не нужно".

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"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что является коммунальной собственностью, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - добавил глава СБУ.

Громадське

Как сообщал "Обозреватель", на Майдане Незалежности в Киеве около 13:00 в воскресенье участники акции "Рух новых сил" устроили беспорядки.

Персона
Василий Грицак
Место
УкраинаКиев
Объект
митинг
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