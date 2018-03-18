Беспорядки на Майдане: глава СБУ пришел к сторонникам Саакашвили

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак пришел на Майдан Незалежности.

Как сообщает "Громадське", в тот момент участники акции протеста пытались разобрать металлические конструкции.

Грицак же отметил, что конструкции является коммунальной собственностью и разбирать их "не нужно".

"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что является коммунальной собственностью, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - добавил глава СБУ.

Громадське

Как сообщал "Обозреватель", на Майдане Незалежности в Киеве около 13:00 в воскресенье участники акции "Рух новых сил" устроили беспорядки.