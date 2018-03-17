"Бесполезный придаток": жители Украины и России рассказали, что потеряли после аннексии Крыма

Журналисты провели опрос о последствиях аннексии Крыма Россией среди жителей полуострова, материковой Украины и России.

Корреспонденты "Радио Свобода" поинтересовались у жителей Ялты, Киева, Львова и Москвы, что приобрели или потеряли они после событий в марте 2014 года.

Большинство жителей полуострова, среди которых также оказались переехавшие из РФ после оккупации, заявили что "ничего не потеряли" и лишь приобрели "то, чего хотели". Некоторые пожаловались на прерванные связи с материковой Украиной и возможность общаться со знакомыми и родственниками.

Опрошенные на материковой части Украины пожаловались, что кроме территории страны потеряли людей, а также веру в собственное государство.

Що втратили жителі України і Росії після анексії Криму? | Опитування pic.twitter.com/29LiO1AqdU — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 16 марта 2018 г.

В свою очередь жители Москвы оказались недовольны аннексией Крыма. В частности они пожаловавшись на санкции, возросшие налоги и "лишнюю головную боль", вызванные "присоединением" полуострова.

"Крым - это бесполезный придаток, который был совершенно не нужен в наше время", - заявила одна из респонденток.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, сколько Россия потратила на Крым с момента аннексии.