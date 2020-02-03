Главная Новости
3 февраля • обновлено в 19:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Беспокоят несколько аспектов: в Комитете ВР сделали заявление о громком законопроекте о СМИ

393
Читать материал на украинском

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сделали заявление по законодательству в сфере борьбы с дезинформацией, разработкой которого занимается Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Ее в своем Facebook обнародовал народнив депутат Украины, глава комитета по информационной и гуманитарной политики Александр Ткаченко, отметив, что эта тема вызвала значительный общественный резонанс и поступают многочисленные просьбы ее прокомментировать.

"Мы ценим усилия наших коллег в Министерстве, направленные на их решение и смелость с которой они взялись за эту работу. Мы также понимаем, что проект находится на первых этапах публичного обсуждения и пройдет еще не один круг таких дискуссий", – написал нардеп.

Новости
Мнение Фридом Хаус и Платформы по правам человека по законопроекту о дезинформации

Беспокоят несколько аспектов: в Комитете ВР сделали заявление о громком законопроекте о СМИ

Butik News

При этом он привел ряд аспектов, которые вызывают беспокойство комитета:

  • непропорциональный уровень наказаний и криминализация некоторых статей деятельности журналистов;

  • появление органа, уполномоченного по решению Кабмина с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;

  • распределение журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциацию и тех, кто не захочет;

  • принцип правовой определенности при толковании термина "дезинформация" и соответствия содержания и объема этого срока современным вызовам;

  • принцип соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться действие этого закона.

По мнению депутатов, указанные методы могут привести к наступлению на свободу слова. Кроме того, в комитете выразили готовность "предоставить Министерству четкие выводы проанализированного проекта закона и приобщиться к работе над ним, понимая необходимость принятия соответствующих шагов в этом направлении".

"Призываем экспертов и профессиональное сообщество совместными усилиями найти пути решения вызовов, которые стоят перед нашим обществом", – подытожили члены комитета.

Заявление подписали Александр Ткаченко, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Гео Лерос, Лиза Богуцкая, Андрей Боблях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине забили тревогу из-за закона о дезинформации. Экс-нардеп высказал мнение, что телевидение, которое появится в Украине после его принятия, будет иметь сходство на российским, где инакомыслие будет подавляться.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Марина Погорилко
Персона
Александр Ткаченко
Теги
Министерство культуры Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги