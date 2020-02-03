Беспокоят несколько аспектов: в Комитете ВР сделали заявление о громком законопроекте о СМИ

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сделали заявление по законодательству в сфере борьбы с дезинформацией, разработкой которого занимается Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Ее в своем Facebook обнародовал народнив депутат Украины, глава комитета по информационной и гуманитарной политики Александр Ткаченко, отметив, что эта тема вызвала значительный общественный резонанс и поступают многочисленные просьбы ее прокомментировать.

"Мы ценим усилия наших коллег в Министерстве, направленные на их решение и смелость с которой они взялись за эту работу. Мы также понимаем, что проект находится на первых этапах публичного обсуждения и пройдет еще не один круг таких дискуссий", – написал нардеп.

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При этом он привел ряд аспектов, которые вызывают беспокойство комитета:

непропорциональный уровень наказаний и криминализация некоторых статей деятельности журналистов;

появление органа, уполномоченного по решению Кабмина с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;

распределение журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциацию и тех, кто не захочет;

принцип правовой определенности при толковании термина "дезинформация" и соответствия содержания и объема этого срока современным вызовам;

принцип соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться действие этого закона.

По мнению депутатов, указанные методы могут привести к наступлению на свободу слова. Кроме того, в комитете выразили готовность "предоставить Министерству четкие выводы проанализированного проекта закона и приобщиться к работе над ним, понимая необходимость принятия соответствующих шагов в этом направлении".

"Призываем экспертов и профессиональное сообщество совместными усилиями найти пути решения вызовов, которые стоят перед нашим обществом", – подытожили члены комитета.

Заявление подписали Александр Ткаченко, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Гео Лерос, Лиза Богуцкая, Андрей Боблях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине забили тревогу из-за закона о дезинформации. Экс-нардеп высказал мнение, что телевидение, которое появится в Украине после его принятия, будет иметь сходство на российским, где инакомыслие будет подавляться.

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