Ляшко признался в "нереальном" бесплатном тестировании и предупредил о манипуляциях на выборах из-за COVID-19

В Украине очень сложно сделать бесплатный тест на коронавирус, в то же время показатели количества ПЦР-исследований недостаточны, в том числе – из-за нехватки вирусологов.

Об этом на закрытом селекторном совещании в Минздраве заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Запись совещания оказалась в распоряжении издания "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бизнес на тестировании и задержки результатов

На совещании неоднократно упоминалось, что ПЦР-исследования превратились в огромный бизнес, причем с заметной коррупционной составляющей.

"Огромное число исследований проводится за плату, и все, кто обращается, говорят, что получить бесплатный анализ нереально, хотя мы коммуницируем, что выделили 650 миллионов на это", – заявил санврач.

По данным Ляшко, около половины тестов по стране делается платно. Большинство частных лабораторий работают в Киеве, также их много на приграничных территориях.

Например, в Луганской области, как заявил начальник местной лаборатории, частники поставили свой офис прямо на КПВВ и уже делают более 60% тестов по региону.

Ляшко напомнил, что государственные лаборатории получили право брать плату за свои услуги. Но это не касается двух категорий – людей с симптомами коронавируса и больных пневмонией. Однако, именно эти группы ждут результатов тестов по неделе, а то и по две.

"7-14 дней, когда человек с клиническими симптомами не получает результатов исследований, это огромный "косяк", и "косяк" с нашей стороны", – сказал санврач.

Он рассказал и о другой ошибке – приоритетности тестирования, когда первыми делают тесты тем, кто госпитализирован из-за других заболеваний.

Нехватка медиков и оборудования

По словам Ляшко, Украина выходит на 120 тысяч исследований в неделю. Но этого мало, нужно минимум тысячу исследований в день для провинциальных лабораторий и две – для городов-миллионников (к ним он отнес и Запорожье).

По факту, лаборатории делают вдвое-втрое меньшую норму. Так, на Волыни сообщили, что делают по 500-600 исследований в день. На вопрос Ляшко, что мешает выйти на показатель в тысячу, ответили, что не хватает тест-систем для автоматизированной станции, которая может обеспечить нужное количество. Вручную же столько тестов не обработать.

В лаборатории работает один вирусолог на полную ставку и полставки занимает приходящий специалист. "У нас полтора врача, люди работают ежедневно по 12 часов без выходных".

Та же ситуация в Днепре, где два вирусолога и делают только 300 исследований в день. "Это недопустимо. Вам оборудование позволяет делать две тысячи тестов в день, и на выходных вы позволяете себе не работать", – отметил Ляшко.

Представители Донецкой области обозначили еще одну проблему – частные лаборатории переманивают специалистов.

В Житомире в сутки обрабатывают 360-380 образов и только вручную. Тысячу образцов смогут делать только после поставки автоматической станции. Пока ее в регионе нет.

Ляшко также рассказал, что до конца октября за деньги Мирового банка в Украину будут закуплены тест-системы для автоматизированных лабораторий, которые позволят провести миллион двести тысяч исследований.

Пока за весь период эпидемии в Украине сделала миллион шестьсот ПЦР-тестов.

Давление на лаборатории

По словам Ляшко, в некоторых регионах главы областных госадминистраций давят на медиков, требуя, чтобы те скрывали реальное количество больных.

"У меня появились сигналы, что главы ОГА дали вам задачу не показывать все случаи диагностированных", – заявил главный санитарный врач. Он пригрозил, что если факты подтвердятся, то будут проблемы и у руководителей лабораторий, и у губернаторов.

Конкретных областей, где происходит подобное, замминистра не назвал. Очевидно, это связано с нежеланием ОГА попадать в "красную" зону.

Местные выборы

Главный санврач назвал главную угрозу на предстоящих местных выборах, намеченных на 25 октября.

"Я уверен, начнутся сейчас манипуляции с больными членами комиссий, наблюдателями от разных политических партий", – предупредил Ляшко.

Санврач предостерег своих подчиненных от выдачи членам комиссий фальшивых справок о результате тестов. Чиновник пригрозил уголовной ответственностью и призвал провести разъяснительную работу с докторами и лаборантами.

Он рассказал, что жалобы на COVID-19 в избирательных комиссиях будут рассматриваться эпидемиологами в первую очередь.

Ляшко заявил о таком алгоритме работы: если в избирательной комиссии выявили больного, то комиссия не закрывается, если остальные ее члены были в масках и соблюдали дистанцию.

"Если они будут нарушать, у нас будут основания говорить всем членам комиссии идти на самоизоляцию", – сказал санврач.

"Образцы подбрасывают в гробы"

Глава Черниговской лаборатории указал на огромные проблемы с утилизацией биоматериалов. Как ответил Ляшко, этой проблемой занимаются СБУ и МВД.

"Были зафиксированы факты очень проблематичные – уже подбрасывают биологические отходы и в крематории, и в гробы к умершим. У нас нет полномочий проверять лицензиатов, которые работают с медицинскими отходами", – сказал санврач.

Полное видео закрытого заседания:

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения собирается увеличивать количество тестирований на COVID-19 с помощью быстрых тестов на антиген, которые уже используют в США.