Бесплатный тест на коронавирус: как сделать и куда обращаться

Пройти бесплатный тест на COVID-19 могут пациенты, у которых наблюдаются ярко выраженные симптомы заболевания.

Каким должен быть алгоритм действий при подозрении на коронавирус, куда необходимо обращаться и как проходит тестирование, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 могут пройти пациенты с подозрением на заболевание, в частности, с ярко выраженными симптомами острой респираторной инфекции (ОРВИ), вирусной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Иными словами, кашель, температура и одышка у пациента – это прямая дорога к прохождению бесплатного теста.

Контактные лица, а также члены семьи пациента с подозрением на COVID-19 могут пройти бесплатный тест лишь при наличии симптомов коронавирусной инфекции.

Кроме того, раз в 14 дней бесплатное тестирование делают медицинским работникам, которые работают с зараженными пациентами, а также сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии, контактирующими с большим количеством людей.

Для плановой госпитализации пациент без симптомов COVID-19 не обязан делать ПЦР-тест – достаточно ИФА-теста.

Если пациент подозревает у себя коронавирус, ему необходимо позвонить (а не идти на прием) семейному врачу. Номер телефона врача указан в декларации или на сайте больницы. Он проанализирует симптомы и примет решение о направлении мобильной бригады для проведения ПЦР-теста. Просто прийти в больницу и сделать по просьбе бесплатный ПЦР-тест нельзя. Решение о тестировании принимает семейный врач.

При температуре 38-38,5 и выше, если дозвониться до семейного врача не получается, следует звонить в "скорую помощь" по номеру 103. Состояние пациента оценят и решат, есть ли необходимость в госпитализации.

Если больного не госпитализируют, ему порекомендуют обратиться к семейному врачу. Затем к пациенту при необходимости направят медработника для проведения ПЦР-теста. Если у пациента нет семейного врача, он может заключить декларацию в телефонном режиме. Сделать это помогут в регистратуре нужного медучреждения, также можно позвонить на горячую линию Национальной службы здоровья по номеру 1677.

Если у человека высокая температура и выраженные симптомы коронавируса, но "скорая" отказывается выезжать на вызов, можно обратиться на горячую линию Кабинета министров по номеру 1545.

Если семейный врач решил направить домой к пациенту мобильную бригаду для проведения ПЦР-теста, больного предупредят об этом, попросят выйти на улицу и дождаться приезда медработников.

В машине у него возьмут мазки из носа и горла и сообщат, сколько ждать результатов теста. Из-за высокой загруженности лабораторий бывает, что ждать приходится до 10 дней, но в основном результат готов гораздо раньше. О нем пациенту в телефонном режиме сообщит семейный врач, а также назначит соответствующее лечение.

Есть три вида тестов на коронавирус: экспресс-тест, тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) и тест иммуноферментного анализа (ИФА).

Тесты ПЦР считаются одним из самых точных способов диагностики. Делаются они только в лаборатории. Результат готов, как правило, через 5-7 часов. Такой тест способен выявить COVID-19 в первые дни заражения, но самые достоверные результаты он показывает с 7 по 14 день заболевания. Для ПЦР-теста берут мазок из носа и горла. Иногда тесты ПЦР показывают неправильный результат. Так, на это влияет подготовка к тесту, время забора, техника или неправильное хранение в лаборатории материалов пациента.

Экспресс-тест является довольно качественным, однако он показывает наличие не вируса, а антител в крови, которые вырабатываются лишь на 5-7-й день после заражения. Поэтому первичный тест может дать ложный результат. Экспресс-тест можно сделать бесплатно по направлению семейного врача. Для этого берут кровь из пальца, а результат известен уже через 5-10 минут. В случае положительного анализа, его следует подкрепить ПЦР-тестом.

ИФА-тест определяет наличие антител к COVID-19 в организме. Антитела IgM подтверждают острую стадию заболевания, а IgG покажут, болел ли человек коронавирусом ранее. Для ИФА-теста у пациента берут кровь из вены. Положительный результат рекомендуется подтвердить ПЦР-тестированием.

При таких симптомах коронавируса, как лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание, Национальная служба здоровья Украины рекомендовала следующий алгоритм действий:

Пациент звонит семейному врачу (не идет на прием).

Врач, если нужно, направляет мобильную бригаду для проведения теста.

Если у пациента не заключена декларация или врач отказал в вызове мобильной бригады при наличии симптомов, НСЗУ советует звонить на областную телефонную горячую линию по вопросам COVID-19. Тогда бригаду вызовет диспетчер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, как лечиться от коронавируса дома.