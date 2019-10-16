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16 октября • обновлено в 17:17
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Бесперебойное водоснабжение Донбасса будет стоить € 200 млн – Жебривский

1.1т Читать материал на украинском

Бесперебойное водоснабжение для жителей подконтрольных Украине территорий Донбасса будет стоить не менее 200 млн евро. И вопреки обещаниям правительства, отрезать от водопровода ОРДЛО за год не удастся.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя соответствующую публикацию на "Урядовому порталі".

Павел Жебривский

Павел Жебривский

Фокус

"Сегодня представители "Урядового порталу" говорят, что за 1 год можно полностью "отрезать" от водоснабжения временно оккупированную территорию и решить проблему обеспечения питьевой водой подконтрольные Украине территории. Но существует огромная проблема – сложная инфраструктура водных сетей Донецкой области", – отметил Жебривский.

Он подчеркнул: находясь на посту главы Донецкой ВГА, глубоко изучал вопрос водоснабжения на Донбассе.

"Ситуация следующая: первый водопровод находится под Славянском и фактически заходит на Горловку – территорию, временно оккупированную, и затем спускается в Мариуполь, то есть эдакая "водяная ловушка" для жителей области. Можно этот водопровод отрезать от водопровода, который заходит на временно неподконтрольную территорию? Нет!!! Таким образом мы лишим воды территорию, контролируемую украинской властью, а также часть Донецка и Горловки, а там живут и наши украинцы. Мы зависимы от этого водопровода", – подчеркнул Жебривский.

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Вместе с тем экс-руководитель Донетчины напомнил, что ситуация осложняется еще и нехваткой питьевой воды в регионе. Впрочем, эта проблема была учтена в схеме водоснабжения, разработанной еще в 2016 году.

"Запасы воды Донетчины незначительные, и труба диаметром 1,4 м, по которой идет вода для обеспечения всей этой территории, не может быть отрезана. Для того, чтобы это локализовать, нами еще в 2016 году было предложена схема "оптимального водоснабжения", но на это необходимо 200 млн евро и минимум 3 года на реализацию. Под Мариуполем, например, нужно ставить фильтровальную станцию, которая стоит более 30 млн евро. Поэтому за год отделить эти территории никак не получится. Понадобятся как минимум 3 года , чтобы автономизировать канал Северского Донца-Донбасса и обеспечить получение воды с территорий, контролируемых украинской властью", - убежден Жебривский.

Он выразил надежду, что крайне важный вопрос обеспечения водой жителей Донбасса снова будет подниматься на всех уровнях, в том числе и в ходе инвестиционного форума, который пройдет в Мариуполе 18 октября этого года. Ожидается, что участие в форуме примет президент Украины Владимир Зеленский.

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Темы
Блокада Донбасса Война на Донбассе
Персона
Павел Жебривский
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости ДНР ДНР
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