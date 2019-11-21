Бешеный ветер и мороз: синоптики уточнили резкое похолодание в Украине

В Украину в четверг, 21 ноября, придет существенное похолодание за счет холодного воздуха с северо-востока Европы.

При этом в некоторых областях опасно усилится ветер, сообщает Укргидрометцентр. В западных, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Погода в Украине "Лига"

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 4-9 ° мороза); в западных областях и на крайнем юге страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье 10-15°.

В Киеве 21 ноября без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, зима в 2020 году в Украине будет достаточно "мягкой", температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

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