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Бешеный ветер и дождь: на Украину надвигается буря

2.3т Читать материал на украинском

В Украине 13-14 августа в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр. Отмечается, что днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с.

Также 14 августа в западных областях ожидается снижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).

Новости
Жара ударит по Украине с новой силой: прогноз погоды на 13 августа от ObozTV

Буря в Украине

Буря в Украине

Иллюстрация

В связи с этим спасатели просят украинцев быть внимательными и осторожными на улице во время шквального ветра.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 13 августа, над территорией Украины будет господствовать жаркая воздушная масса.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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