''Бешеное давление и угрозы'': Порошенко сообщил об ''атаке'' Москвы на Томос

Вселенский патриарх Варфоломей получает множество угроз из России в связи с предоставлением Томоса и автокефалии для Украинской православной церкви.

Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, отметив, что сейчас "колоссальная ответственность ложится на иерархов церквей".

"Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины — принято. Томос, грамоту, которая это подтверждает — написано. Объединительный собор — назначено. Государство и президент свое дело сделали", — заявил президент.

"И его святейшество Варфоломей свое дело сделал. Возможно даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы", — написал Порошенко.

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Напомним, что 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, объединительный Собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря в Киеве, на нем будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви.