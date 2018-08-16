"Отыгрываются на детях": родители возмутились поборами в украинских школах

В украинских школах, несмотря на запрет Министерства образования, продолжают процветать поборы с родителей учеников. В некоторых учебных заведениях собирают даже продукты.

"Мы платим по 250 грн раз в год, сдаем 220 грн на тетрадки, 100 грн на ремонт. И передаем продукты в школу: картошку, лук, чеснок, муку, фасоль, сухофрукты, морковку, сахар, свеклу, огурцы, капусту. Также сдаем на заготовку помидоров", - пожаловалась OBOZREVATEL мама ребенка, который учится в винницкой школе, Светлана Коваль.

Правда, не везде можно отделаться небольшой суммой или картошкой. Например, одна из мам в Киеве на условиях анонимности рассказала нам, что страдают из-за поборов как учителя, так и родители.

"У нас в фонд класса раз в год надо сдать 1000 грн, а в фонд школы - 2500 грн, эти деньги мы отправляем на расчетный счет. Для тех, кто не хочет сдавать, последствия могут быть разными. Например, у нас директор требовал у учителей доплачивать свои деньги, раз они не умеют работать с родителями. Естественно, учитель будет отыгрываться на ребенке. Да и из фонда ничего вашему ребенку покупать не будут, и ему будет некомфортно", - отметила мама.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Дубно Ривненской области разгорелся скандал из-за поборов в школе. Учительница попросила сдать по 1,50 грн на табеля. Это стало последней каплей для родителей.

А весной 2018 года депутат Киевсовета, эксперт по образовательным вопросам Наталья Шульга заявила о победе над поборами в школах Киева.