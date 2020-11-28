"Опасные" дети и сортировка больных: экс-чиновник Минздрава рассказал, почему Украине нужен срочный локдаун

Татьяна Гайжевская Общество 07:00, 28.11.2020

Коронавирус бушует в Украине уже девятый месяц и вот страна снова оказалась на пороге локдауна. Ежедневный прирост больных COVID-19 перевалил за 16 тысяч, а вопросов о коронавирусе меньше не становится.

Кто является главным разносчиком COVID-19, пойдет ли пандемия на спад, когда ударят морозы и ждет ли Украину сценарий Италии?

О том, что волнует каждого украинца, OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

О локдауне. Локдаун нужно будет ввести до того, как наступит полный коллапс. Когда он наступил, уже бесполезно вводить. Конкретный срок мне трудно назвать. Но то, что это надо сделать – несомненно. Я говорю как врач, экономисты пусть высказывают свою точку зрения. А дальше принимаем решение: или продолжаем работать и заболеет и умрет большее количество людей за это время, потому что медицина не справится, или вводим локдаун. Многие хают карантин выходного дня, но я считаю, что в ситуации, которая сложилась, это сделано правильно.

О главных распространителях COVID-19. Самый большой локомотив распространения вируса – дети в возрасте старше 12-13 лет и студенты. Это наиболее активная группа. Сейчас холодно, все закрыто. Классы в школах закрыты, аудитории закрыты, нет проветривания и разделения. Обязательно попадется кто-то в инкубационном периоде, но уже заразный. Это нужно хоть как-то прервать. Тот, кто может, должен обязательно оставаться дома.

Дети являются локомотивом распространения вируса.

О праздниках в период пандемии. Я считаю, что эти новогодние празднества, елки и прочее надо запрещать. Елочку на улице можно поставить, но если там будет забитая площадь, плотная толпа, это повлияет на количество заражений. Отмечать нужно дома. Меньше надо в кучи собираться, даже родственникам. Праздновать нужно только с теми, кто с тобой в квартире.

О медицинской сортировке. В Украине система сортировки предусмотрена для случаев, когда случаются серьезные массовые бедствия. Согласно ней, определяет врач: вот этого – в первую очередь, этот может подождать. Но я далек от мысли, что в Украине, как в Италии, врачи будут решать, давать или не давать кислород.

О спаде пандемии COVID-19. Скорость распространения не зависит от температуры воздуха, а зависит от того, насколько плотно мы общаемся. Летом заболеваемость снизилась, потому что все вышли на улицы, разбежались по дачам. На улице очень тяжело заразиться, надо находиться совсем уж близко к больному человеку, долго и упорно.

О способах передачи вируса. Самый распространенный путь – воздушно-капельный, поэтому нужна маска. Благодаря ней в организм будет поступать меньше возбудителя. Да, надо хорошо мыть руки, умываться и меньше и рукопожатий. Надо осторожно себя вести в транспорте. Если многоэтажный дом, то желательно не использовать лифты.

Лифтов лучше избегать.

Об отличиях COVID-19 от гриппа. Коронавирусная инфекция действует очень медленно. Она начинается медленно, две недели тянется инкубационный период, медленно нарастает. Человек может болеть и месяц, и полтора. А восстановление вообще может потребовать 3-4 месяца. Особенно долго восстанавливается дыхание, легкие приходят в норму.

Как вернуть обоняние после COVID-19. Пока само не восстановится, ничего нельзя сделать. Нарушены рецепторы, нарушены нервные окончания. Они восстанавливаются, но медленно.

Когда человек больше не заразен. Говорят, что тест отрицательный уже на 10-12-й день от начала заболевания. А дальше в организме уже включаются внутренние механизмы, вируса фактически нет. Но поскольку нарушены все системы, человек продолжает болеть. Пока они восстановятся, может пройти длительный период.

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