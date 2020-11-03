Беременные чаще умирают от коронавируса – исследование

Согласно статистике США, беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвергаются большему риску смерти и тяжелого течения болезни, чем небеременные женщины.

Данные показывают, что беременные имеют почти в три раза больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии, и более чем в три раза больше шансов попасть на искусственную вентиляцию легких, пишет The Washington Post.

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний, общий риск для беременных остается небольшим, поскольку они, как правило, моложе и здоровы.

Из 19 600 обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. В докладе говорится, что среди небеременных женщин смертность составила 0,1 процента.

"Некоторые люди думают, что, если вы молоды и здоровы, с вами все будет в порядке, и наступит пандемическая усталость. Но факт в моей практике, мы видели беременных женщин на аппаратах ИВЛ. Это влияет на мать, роды и ребенка", – сказал Дэвид Джаспан, заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у многих людей во время пандемии COVID-19 могут возникать проблемы с психическим здоровьем, прежде всего – симптомы тревоги и депрессии.