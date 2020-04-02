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2 апреля • обновлено в 12:54
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Беременная врач с Тернопольщины рассказала, как бороться с коронавирусом: я не боюсь!

1.7т
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Беременная врач-инфекционист из города Монастыриск Тернопольской области Татьяна Сиваник, которая активно борется со вспышкой коронавируса, заявила, что не боится заразиться и дала украинцам советы.

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Девушка работает в Монастырисской поликлинике только второй месяц. Недавно она закончила интернатуру. Об этом пишет TeNews.

У Сиваник есть годовалая дочь и сейчас женщина на четвертом месяце беременности. Живет инфекционистка в селе Савеловка. На работу ее ежедневно подвозит и забирает муж.

На Тернопольщине беременная врач борется со вспышкой коронавируса

На Тернопольщине беременная врач борется со вспышкой коронавируса

TeNews

Врач обзванивает тех, у кого обнаружили болезнь, контролирует их состояние здоровья, консультирует, часто еще и утешает.

"Я не боюсь коронавируса. Это обычный вирус, который относится к группе респираторных заболеваний. Он не страшнее гриппа, который также вызывает тяжелые пневмонии. Тяжело переносят COVID-19 только 10% заболевших люди старшего возраста или имеющие сопутствующие заболевания", – поделилась женщина.

Медик все же призвала украинцев соблюдать правила безопасности стоит. Иначе, возможно массовое заражение COVID-19. На работе она сама работает в защитном костюме, имеет респиратор, очки. Регулярно дезинфицирует руки.

"Прежде чем зайти домой, раздеваюсь на улице, оставляю сумку, моюсь, а уже потом захожу в дом", – добавила она.

"В случае первых симптомов надо обращаться к медикам, и все будет хорошо. Если человек молодой, здоровый, соблюдает правила гигиены, он переборет инфекцию", – посоветовала врач. По словам инфекциониста, в Монастырисском районе пик заболевания будет через две недели, когда пройдет инкубационный период у контактных лиц.

На Тернопольщине беременная врач борется со вспышкой коронавируса

На Тернопольщине беременная врач борется со вспышкой коронавируса

TeNews

Тем, у кого подтвердили коронавирус, Сиваник посоветовала:

  • полоскать горло фурацилином или солью с содой и йодом;

  • промывать нос соляными растворами. Вирус сначала оседает на слизистых оболочках;

  • употреблять большое количество теплой жидкости;

  • контролировать температуру;

  • меньше контактировать с родными, изолироваться в отдельную комнату;

  • пытаться сохранять спокойствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее община Монастырисского района Тернопольской области записала отчаянное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за эпидемии.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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