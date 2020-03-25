Беременная с коронавирусом из Ирпеня родила ребенка

Беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с коронавирусом, родила здорового ребенка в больнице Белой Церкви.

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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Михайлина Скорик, отметив, что малыш появился на свет 25 марта.

"Новые подробности о беременной женщине из Ирпеня, которой диагностировали накануне коронавирус, такие. Ночью ее действительно перевезли из родильного в Ворзеле, где она лежала изолированная в отделении патологии, в Белую Церковь. Роддом Белой Церкви так же, как и больница №3, определен как опорный для больных коронавирусом беременных со всей Киевской области. Там женщина сегодня успешно родила ребенка – это мальчик весом 3600", – отметила Скорик.

Беременная

По словам журналистки, врачи оценивают состояние и роженицы, и ребенка как удовлетворительное.

Также информацией о женщине и малыше поделился на своей странице в Facebook и первый заместитель и.о. мэра Ирпеня Александр Маркушин. По его словам, симптомов коронавируса у мамы становится все меньше, однако 25 марта ее переведут в инфекционное отделение. Ее сын тем временем пока побудет на карантине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта беременной женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Однако результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил 24 марта, подтвердил COVID-19.

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