Беременная не может быть крестной? В ПЦУ развенчали очередное суеверие

В Православной церкви Украины опровергли суеверие о том, что беременная женщина не может крестить детей в церкви.

Так, церковь не запрещает женщинам в положении быть крестными мамами, говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

"Церковь всегда относилась и относится с уважением к женщине, тем более беременной, поэтому не видит никаких препятствий для того, чтобы она была крестной", – говорится в публикации.

В ПЦУ опровергли суеверие о том, что беременная не может крестить ребенка Фото: ПЦУ / Facebook

При этом в ПЦУ отметили, что единственным предостережением, которое стоит учитывать, является самочувствие беременной женщины, особенно, на последних месяцах беременности: ей может быть трудно держать ребенка во время Таинства.

"В такой светлый и наполненный любовью момент, как крещение ребенка, не стоит обращать внимание на слухи и предрассудки. Если у вас есть определенные сомнения или вопросы – советуйтесь со священниками, и вы сможете получить правдивый ответ. И знайте, что крестить можно в любой момент, не существует никаких ограничений во времени для совершения Таинства крещения: пост или праздник – крестить можно всегда, потому что дверь Церкви Спасителем открыты для каждого и всегда!", – призвали в ПЦУ.

В ПЦУ призвали не обращать внимание на слухи и предрассудки (скриншот)

Единственным предостережением, которое стоит учитывать перед крещением, является самочувствие беременной женщины (скриншот)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПЦУ развенчала суеверие о погасшей свече.