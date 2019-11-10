На Азовском море могут исчезнуть пляжи: жители в панике. Видеофакт

Побережье Азовского моря в городе Приморск Запорожской области уходит на морское дно из-за постоянных оползней.

Об этом идет речь в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оползни на берегу пугают местных жителей. Каждый раз море забирает от нескольких метров до десятков метров грунта.

На Азовском море могут исчезнуть пляжи из-за оползней azur.ru

Городской голова Приморска Елена Божкова рассказала, что третий пляж за несколько последних лет отдал морю почти сто метров территории. А расположенный неподалеку хлебоприемный пункт едва устоял во время оползня.

По ее словам, единственный выход спасти пляжи – укрепить берега, но это очень затратная процедура. "Только стоимость проекта составляет 1,2 миллиона гривен, а строительство такого вот берегоукрепления будет в десятки раз больше", – уточнила Божкова.

Проект программы укрепления берегов приморцы уже направили в Министерство экологии. Если ее утвердят, работы начнут следующим летом. Средства на это обещают выделить областной совет и государство.

Ранее OBOZREVATEL писал, что самое глубокое озеро Украины Свитязь сильно обмелело, потеряв полсотни сантиметров воды от привычного уровня.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!