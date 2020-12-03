Берег в Кирилловке покрылся белой пеной. Фото

Карина Бондаренко Общество 11:42, 3.12.2020 Обновлено: 11:56, 3.12.2020

На украинском курорте в Кирилловке побережье Федотовой косы покрылось белой пеной, похожей на капучино.

Фото необычного природного явления опубликовало издание mv.org.ua. По словам экспертов, такая пена появляется в результате накопления водорослей, морской соли, всевозможных отходов и в сочетании с штормовым ветром (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он "взбивает" при помощи волн все отходы в густую пену, а затем выбрасывает ее на берег.

Эта пена не опасна для человека, но окружающая среда и постройки все же страдают, поскольку она содержит большое количество соли. При высыхании она оставляет белые следы.

Федотова коса в Кирилловке.
mv.org.ua
Побережье в Кирилловке похоже на капучино.
mv.org.ua
На берегу появилась густая пена.
mv.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в результате мощного шторма "Глория" в Испании улицы старинного города Тосса-де-Мар превратились в реки из морской пены. В некоторых местах пена достигала пояса человека.

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