"Слава Україні!".

Есть у нас в КБ хороший парень и неутомимый путешественник. Назову условно Рустем - не думаю, что каждый мечтает, чтоб его узнали в моих байках. Папа, вместе с фамилией, дал ему еще и казахскую внешность, но вырос он в Киеве. И украинским владеет прекрасно, не хуже, чем русским и английским. Толковый, юморной, с очень быстрой реакцией. Так вот, в 2015, когда большой друг Путина, Эрдоган, погорячился и сшиб обнаглевший самолет-нарушитель, россиянам запрещено было отдыхать в Турции, отменена масса рейсов, с 1.01.16 года турецких граждан запрещено было брать на работу из России.

К курортному сезону 2016-го, подсчитав убытки, турки вынуждены были снизить цены до минимума и переключиться на другие сегменты русскоязычных отдыхающих, в том числе и украинских. Рустему, по роду работы, часто общающемуся с шустрыми манагерами, уже успевшими оценить турецкий курортный сервис, дали координаты недорогого, но приличного отеля недалеко от моря, где любой украинский отдыхающий получал скидку за привезенный сувенир. На ресепшене, украшенном всевозможными украинскими магнитиками и веночками, отдыхающему радостно улыбались и приветствовали: "Слава Україні!". Наши люди спокойно отвечали "Героям слава" и шли заселяться в номер с желто-голубыми полотенцами.

Причем, в любимые наши цвета было перекрашено все вокруг. Бонусом к дешевому комфортному отдыху и теплому чистому морю было полное отсутствие пьяных ночных воплей – Тагил в том сезоне не рулил. Но ничто хорошее не бывает вечно. Эрдоган извинился, плешивый царек сменил гнев на милость и руссотуристо, вместо того, чтобы наслаждаться пейзажами Крымнаша, опять двинулись туда, где чисто и "ол инклюзив".

Как-то утречком Рустик стоял внизу, ожидая жену и дочку. И тут бусик привез "на смотрины" небольшую компанию туристов (есть такая услуга – водитель показывает несколько отелей и поучает вознаграждение от хозяина того, где туристы остановятся). Парень с ресепшена радостно приветствовал гостей привычным "Слава Україні!". И осекся, увидев, как они дружно попятились, не ответив. Многие приняли Рустика с его азиатской внешностью за своего, российского башкира или бурята, и вопросительно уставились на него, мол, что это за фишки. А он, не моргнув, раскосым глазом, невозмутимо поинтересовался: "Не розумієте, що відповідати? Треба казати – Героям слава! А то…".

Возмущенные руслики молча кинулись к выходу. Рустем удивился такой быстрой единодушной реакции. Рассказал жене про этот эпизод, посмеялись и пошли на пляж – до отъезда была всего несколько дней. Отель, видимо, действительно был неплохим и по расположению, и по соотношению "цена-качество", потому что группа, объехав несколько мест, все-таки вернулась сюда. И надо же,как раз, когда Рустем со своими девчонками возвращался с моря. Портье на ресепшене сменился. И, увидев славянские лица, бодро приветствовал: "Слава Україні!". Рустик, идущий сзади, подбодрил: " Ну, як я вас зранку вчив?". Думал поприкалываться, а услышал тихое, почти шепотом, "Героям слава". А потом привыкли и уже спокойно отвечали "на автомате". И вели себя непривычно тихо и вежливо. Видно, упоротых в группе не было. Или убеждения имеют свою цену.

Сначала посмеялась, когда Рустем рассказывал. А потом вспомнила, как в 2012 мы старались, чтобы Украина понравилась семье моих российских родственников. Было зелено, уютно, вкусно, весело. Они восторгались Киевом, удивлялись, как легко и ненапряженно от нас поездом ехать в Крым. Очень понравилось в нашей любимой Кичкине. А в последний вечер (мы возвращались, они оставались еще на неделю) сидели за столиком в парке. Далеко внизу шумело море. Настроение было приподнятым. Разговор зашел о следующем лете. И я неосторожно предложила поехать вместе по городам Западной Украины, закончив отдых в "Файной хате" в Карпатах.

Реакция меня испугала – взрослые разумные люди, никогда там не бывавшие, кинулись орать про страшных "бендеровцев", которые только и ждут руссотуристо, точа острые ножи. Мы с мужем пытались переубедить рассказами, как ездили во Львов, Ужгород, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, какие они разные, интересные, дружелюбные и славные. Не слышат, как будто кнопку нажали и включили программу перепуганного агрессивного визга (прямо как сейчас на ток-шоу с соловьиным пометом). Мы, конечно, не стали портить вечер и прекратили этот разговор. Но осадочек остался. Потом такую же остро негативную реакцию встретили у луганских друзей (давно уже бывших), этнических россиян, которые прожили почти всю жизнь в Украине, но душой остались в совке. Тогда мы еще не знали, что вместе в Луганске последний раз, что впереди ужасы войны. Попытались достучаться до логики, рассказать о советском искажении истории – тот же эффект. Прочность вкладываемой в мозги программы поражает – что бы ни произошло, она не меняется. А мы, конечно, были преступно беззаботными. И очень недооценивали опасность.

Но наше заклинание оказалось сильнее их пропаганды – еще раз доказано хорватами. Слава Україні!

Да, на фото совсем не Турция. А Кичкине - таким мы его видели последний раз в сентябре 2013-го. И запомнили.