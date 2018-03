Подконтрольные Кремлю типа СМИ на оккупированых РФ территориях часто рассказывают сказки о всУ, мол воюют у Хунты в рядах одни алкоголики под руководством спецназа гваделупы, НАТО и ЦРУ. Боевых же абизян путина пропагандисты представляют как борцоф за правду, ненавидящих фошизм, простых пацаноф и шохтеров, которые сражаюцца за раисю-матушку. Су*а, чуть прослезился, когда перечитал последнее предложение.

Новости Разрушение мифов роспропаганды от ВСУ

Но то было виртуальное описание военов дыныры. Реальный портрет воена недоросии проще: представляете перед собой бомжа или гопника в камуфляже и с автоматом? От такое шобло - это и есть ылита войск дыныры, а не то, что впаривают с экранов пропагандистских сми русские и коллаборанты.

Вчера под оккупированым Дебальцево произошло ЧП в рядах так называемой 7 омсбр. Ну ... Точнее не чрезвычайное происшествие , а просто был веселый духовный вечер - коллаборанты мирно читали книжки и вышивали крестиком в окопах. Паралельно абизяны слушали музыку Бетховена и люто кайфовали от лунной сонаты.

Все было бы почти также спокойно, если бы не белка. Точнее белка-белка-бандеровка. Белка была диверсантом, которую завербовали американцы в штате Тернополь.

Белка была хитрая и ооочень продуманая - она умела ждать. Она всегда действовала в самый неподходящий момент и знала точный момент, когда именно стоит запрыгнуть в голову боевой абизяне и занять место за штурвалом дебилохода.

Вообще так называемая 7 осмбр сепарастов довольно таки известная. В рядах этой брыгады ваиваль такой клоун, как Андрей Козыренко - это тот самый боец с водкой, который в августе 2015 года после очередной пьянки побежал добивать птеродактилей из Житомира и попал в плен. Ну то есть напился, заблудился и сам Хунте пришел.

Но вернемся к белке. Белка-диверсант весь день сидела в засаде и выжидала тот самый момент. Белка была в шоке, несмотря на подготовку в Пентагоне, ибо не могла никак понять: сепары уже пьяные в хлам или они такие и есть е*нутые? Но... Работа есть работа, белка сидела в схроне и бурчала про себя: уроды нах! Выпейте бензина лучше, вас водка не берет.

Аднака... Внизапна... Настал момент атаковать: услышав крики в окопах - ууу! Ху*се сколько над нами драконов летит!

Белка-бандеровка принялась за работу. Белка выполнила секретный цру-шный прыжок и запрыгнула в дурную голову одного из борцов с драконами из Ужгорода. Фуб*янах, ну тут и вонь,- фыркнул пушистый диверсант.

- Ууу! Путииин-хуйлооо!, крикнула белка- бандеровка в кабине дебилохода на двух ногах, попутно заметив, что следов мозга не обнаружено в голове сепараста. Белка задумалась: а стоит ли сидеть в темном, плохо проветриваемом помещении и наблюдать галлюцинации глазами сепараста?

- Решение было принято через 5 секунд- белка таки решила свалить из дурной головы сепара, ибо особой работы не было для нее + страшное эхо в ватоприемнике пугало цру-шного сотрудника.

- Фак! Столько времени угробила зря, шоб запрыгнуть в это пустое ведро на двух ногах, за такое премии могут лишить - сказала белка и покинула пустое помещение.

После эвакуации из ватана белке стало интересно: шо ж эти придурки по пьяне начудят, ибо судя по количеству выпитого на передовой, драконы перед глазами у сепаров - это только начало опьянения, а значит дальше будет шось эпичное.

Пушной зверек, но не песец, не ошибся в догадках: на передовой у орков началось кино типу - я - апасссная абизяна с гранатой. Поймай меня, если сможешь. Сюжет был лихо закручен, почти как определение победителя на выборах путина в рф: Один из асвабадитилей типа 7 осмбр набухался в хлам и начал палить по американским дронам в воздух из автомата. К перебравшему пришел второй абизян, шоб успокоить. Аднака попытка успокоить пьяного пво-шника чуть не удалась: дебошир выстрелил тому между ног, кто мешал стрелять по вражеским боевым дельфинам в небе Дебальцево.

Второй асвабадитиль, получивший шок от выстрела между ног, решил шо он не кошка и что 7 жизней у него нет. Поэтому позвал подмогу из числа остальных абизян, которые в окопах неподалеку были. Истребителя винницких боевых жирафов связали и посадили успокоиться, а заодно протверезеть.

Белка-диверсант хрумкала попкорн и ржала с этого действа вголосину. Аааа! В рот мне кокос От это мочит абизяна! Жги исчо!, - бурчал пушной зверек в засаде.

И тут начался цирк на передовой асвабадитилев. Связанный бухой бибизян понял, шо его не уважают. Также он понял, шо связали его так себе, ибо вместе ж пили. И развязался абизян. И потопал требовать уважения у собутыльников. С гранатой в руке. Без чеки.

В окопах у абизян начались крики и вопли: некоторые громко извинялись за проявленное неуважение к пабидитилю хунтозавров, некоторые просили прощения за неровный базар и все такое, а кое-кто орал матом на придурка с гранатой и обещал застрелить на*уй прям в окопе. Белка в это время злорадно ерничала: - оу, ты, чупакабра с автоматом! Так кинь ты в того дебила с гранатой тоже гранатой и реши вопрос по мужски! Сделай мир чище, just do it!

Закончилось все банально и просто. Истребитель ужгородских саблезубых боевых оленей побегал по окопам часа 2 с гранатой и упал мордой в снег. С гранатой в руке без чеки. И лег спатки. Гранату асвабадитиль положил под себя, шоб никто не забрал нидайбох. Проспавшись, воен дыныры понял, что он спал с гранатой без чеки. И а*уел. Гранату ему пришлось выбросить подальше от окопов дыныры. Задание осложняло то, что головка то бо-бо у абизяны, а в штанах смелостью воняло и мешало идти и выбросить каку.

В итоге бибизян таки выбросил гранату, потом получил пиз*ов от своих же за прекрасный вечер и уехал с передовой. Руководство типа 7 осмбр дыныры поставили в коленно-локтевую, всем однобухчанам гиррроя рыныды влупили штрафы по зряплате и предсказали будущее: в случае повторения происшествия, все собутыльники пойдут на разминирование территории в первых рядах. Гирроя с гранатой отвезли в ближайший наркодиспансер, после прохождения лечения определят на дурку.

Мораль: белка-диверсант вообще не виновата в том, шо дрянь бухает дурная вата. Конец

P.S.Хочешь помочь русскому мальчику приехать в рф с Донбасса в гробике? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/