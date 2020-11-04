Беленюк в сессионном зале Рады вместо работы смотрел кино. Видеофакт

Таша Адамович Общество 16:04, 4.11.2020 Обновлено: 16:07, 4.11.2020

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк во время заседания парламента пытался посмотреть кино.

Соответствующее видео выложили "Буквы" в своем Telegram-канале. На нем видно, как многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе пытается спрятать гаджет, чтобы его не увидели другие (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Над борцом смеяться – жизнью рисковать, так как борец может бросить и побороть, поэтому мы просто оставим это здесь. Как "слуга" Жан Беленюк во время заседания ВР пытался устроиться, чтобы никто не мешал просмотру шедевров кинематографа", – говорится в комментарии к видео.

Жан Беленюк пытался спрятать гаджет от чужих глаз
Telegram Буквы

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Беленюк, заболевший коронавирусом, сказал, что болезнь для него началась в тот момент, когда на очередной тренировке он почувствовал ломоту в теле. Также у бывшего спортсмена до 37 градусов поднялась температура.

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