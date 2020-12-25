Беларусь запланировала купить российскую вакцину от COVID-19, но Лукашенко отказался делать прививку
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко отказался прививаться вакциной от коронавируса "Спутник V", которую планирует закупить у России. По его словам, в этой ситуации он скептик.
Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения детской инфекционной клинической больницы в Минске. Об этом сообщает издание "Интерфакс".
"Я вакцинироваться, прививаться не буду", – заявил Лукашенко.
Отметим, ранее Беларусь стала первой страной после России, где начались клинические исследования российского препарата "Спутник V".
Группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
ранее нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным об участии своих граждан в испытаниях российской вакцины от коронавируса.
Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.
При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить частично эффективную вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.