Беларусь запланировала купить российскую вакцину от COVID-19, но Лукашенко отказался делать прививку

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко отказался прививаться вакциной от коронавируса "Спутник V", которую планирует закупить у России. По его словам, в этой ситуации он скептик.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения детской инфекционной клинической больницы в Минске. Об этом сообщает издание "Интерфакс".

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко Astana1Life.kz

Отметим, ранее Беларусь стала первой страной после России, где начались клинические исследования российского препарата "Спутник V".

Группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: