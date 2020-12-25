Беларусь запланировала купить российскую вакцину от COVID-19, но Лукашенко отказался делать прививку

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко отказался прививаться вакциной от коронавируса "Спутник V", которую планирует закупить у России. По его словам, в этой ситуации он скептик.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения детской инфекционной клинической больницы в Минске. Об этом сообщает издание "Интерфакс".

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", – заявил Лукашенко.

Отметим, ранее Беларусь стала первой страной после России, где начались клинические исследования российского препарата "Спутник V".

Группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: