Беларусь запланировала купить российскую вакцину от COVID-19, но Лукашенко отказался делать прививку

София Ковнир
София Ковнир
Общество
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Беларусь запланировала купить российскую вакцину от COVID-19, но Лукашенко отказался делать прививку

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко отказался прививаться вакциной от коронавируса "Спутник V", которую планирует закупить у России. По его словам, в этой ситуации он скептик.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения детской инфекционной клинической больницы в Минске. Об этом сообщает издание "Интерфакс".

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Отметим, ранее Беларусь стала первой страной после России, где начались клинические исследования российского препарата "Спутник V".

Группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным об участии своих граждан в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

  • Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.

  • При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить частично эффективную вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

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