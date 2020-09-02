Беларусь. Плакаты протеста
Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост про плакаты беларуского протеста — которые стали уже отдельным жанром искусства. После 9 августа каждое воскресенье в Минске и в других городах Беларуси проходят большие марши с требованиями выпустить политических заключенных и провести новые выборы — и многие люди приходят на эти марши с интересными и креативными плакатами, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.
Плакатов каждый раз очень много, и то, что я сфотографировал для сегодняшнего поста — лишь малая их часть. Практически все плакаты остроумные, многие заставляют улыбнуться, часто плакаты бывают парными или даже составляют целые серии. И это так непохоже на то, что раздают свезённым на автобусах людям на немногочисленных митингах в поддержку Луки — там все плакаты набраны одним шрифтом и напечатаны за средства налогоплательщиков.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о плакатах протеста в Беларуси, которые уже стали отдельным жанром искусства.
02. Шикарный плакат с цитатой Луки, оформленный в виде топ-видео на ютубе "10 пранков, вышедших из-под контроля")
03. Плеер с песней "Не быць скотам" группы "Ляпис Трубецкой". Песня кстати была написана на стихотворение беларуского классического поэта Янки Купалы, сочинённое в 1908 году.
04. "Бьёт — не значит любит". Красивый плакат у компании трёх девушек.
05. Просто хорошо сказано)
06. Ответ на слова Луки, который назвал сотни тысяч вышедших на улицы людей "фейками".
07. "Никакой свободы врагам свободы":
08. Ещё один ответ Луке, который назвал "наркоманами и проститутками" вышедших против фальсификаций выборов и узурпации власти Граждан.
09. Ещё одна цитата из классиков беларуской литературы:
10. Тоже цитата, бесплатная путёвка в тюрьму и дихлофос против таракана:
11. "Страну спасёт домохозяйка" — намёк на Светлану Тихановскую, которая несколько месяцев назад не была никому известна, а сейчас фактически выиграла выборы:
12. Просто смешно)
13. Хорошие стихи:
14. Признайтесь, что тоже это внутренне пропели голосом мамонтёнка из мультика)
15. Шикарный плакат про Сашу и намёком на порнозвезду Сашу Грей:
16. Две бабушки с плакатом на старой клеёнке:
17. Тоже неплохо:
18. Поздравление с днём рождения:
19. Это тоже плакат с дня рождения:
20. Серия плакатов:
21. Подарки ко дню рождения Саши:
22. Тоже неплохо:
23. И это:
24. "Бьёт значит сядет":
25. "Я не хочу пугать моих детей дядей милиционером";:
27. "Есть два стула")
28. Идут поздравлять Сашу с днём рождения:
29. "С днищем!". Коротко и ясно.
30. Про деда очень хорошо)
31. И это тоже)
32. Гости пришли к Саше на День рождения:
В конце поста я хочу напомнить, что несмотря на запугивания, аресты, избиения и пытки в изоляторах — люди в Беларуси сотнями тысяч продолжают выходит на протесты и говорить своё "нет" диктатуре и узурпации.