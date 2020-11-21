Беларус 7 часов простоял на коленях перед посольством в Киеве: хотел поговорить с Зеленским

Житель Беларуси Антон Лукашук простоял семь часов перед посольством в Киеве.

Он это сделал в знак солидарности с репрессированными соотечественниками, передает "Радио Свобода".

По словам активиста, он хотел привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию в Беларуси и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в украинском государстве.

Житель Беларуси Антон Лукашук простоял семь часов перед посольством в Киеве "Радио Свобода"

Лукашук сообщил, что был вынужден уехать из родной страны из-за возможного уголовного преследования, так как его персональные данные обнародовали.

Выяснилось, что парень сотрудничал с одним из запрещенных Telegram-каналов в Беларуси. Теперь он хочет получить в Украине гуманитарную визу.

Кроме того, Лукашук планировал поговорить по телефону с Зеленским о нарушении прав человека в Беларуси, но разговор не состоялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская хочет признать ОМОН и Отдел по борьбе с организованной преступностью страны террористическими организациями.