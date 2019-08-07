"Бейте по всем фронтам!" Омелян сильно обратился к Зеленскому из-за гибели морпехов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на убийство четырех украинских морпехов на Донбассе и обратился по этому поводу с сильным посланием к президенту Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Facebook он напомнил главе государства, что произошедшее никак нельзя назвать инцидентом, ведь Россия в очередной раз осуществила акт агрессии против нашей страны. Именно поэтому, уверен Омелян, верховный главнокомандующий должен бросить все силы на борьбу с оккупантом, поскольку никакого перемирия в реальности не существует.

"Когда убивают твоих – это не инцидент. Это убийство, преступление, трагедия, дикость. Чтобы это понять, не обязательно похоронить своего, из семьи. Свой – это твой соплеменник, гражданин твоей страны. Человек, который дышал одним воздухом с тобой, смотрел на то же небо над Украиной, ступал по той же земле, между подсолнухов и трав, что и ты. Надо просто быть человеком, чтобы понять, как это больно", – пишет министр.

Он отметил, что у американских президентов есть сильная традиция – письмо с печальной вестью к семье погибшего воина подписывает лично президент, хотя бы прочитав перед тем биографию героя. Омелян уверен, что такую же традицию наступило время ввести и в Украине.

"Чтобы убийство каждого украинца стало, наконец, персональной трагедией каждого украинского президента, а не сухим перечнем "инциндентов". И после персонального подписания таких похоронок придет, наконец, понимание, что единственная гарантия государственности Украины – сильная армия. Которая не может существовать без реформ, честной политики, борьбы с коррупцией, эффективной экономики, высокого образования и культуры. Но на фронте – ты не президент, министр, певец, антикоррупционер, реформатор – ты воин, который защищает государство. И государство начинается на линии фронта", – считает Омелян.

Омелян и Зеленский

Обращаясь лично к Зеленскому, он подчеркнул, что чем быстрее тот поймет, что Кремлю не нужен ни Порошенко, ни Зеленский, ни Медведчук в качестве президента Украины, а исключительно Украина как бесправная колония, тем больше жизней своих соплеменников сможет сохранить и тем быстрее победит в войне.

"Перемирие невозможно, шанс для Украины только в победе. Не ожидайте, что Вашингтон, Брюссель, Париж или Берлин победят за вас. Это – наше дело, в которой они, а не мы – помощники. Если вам неинтересно читать историю предшественников Многогришного, Калнышевского или Палия – поезжайте на настоящий, а не бутафорский фронт. Поднимите голову из окопа и услышьте звук пули или мины, которая летит рядом. Это не так страшно, как кажется. Свою пулю не услышишь. Десятки тысяч людей уже умеют не только слышать, но и стрелять в ответ. Перемирия нет и не было. В субботу я там был, наслаждался выстрелами и разрывами гранат", – продолжил свое обращение глава Мининфраструктуры.

"Атакуйте! Бейте их по всем фронтам: дипломатическом, политическом, экономическом, культурном, религиозном, языковом, военном. Наступайте, не молчите и не запрещайте огонь. Судьба дала вам возможность и большую ответственность. И именно вы решаете, с кем вы: с нами или с ними", – ярко подытожил он.

В комментариях под этим постом в дискуссию с Омеляном вступил украинский журналист Виталий Гайдукевич. В довольно резкой форме он выразил мнение о том, что от нынешней власти не стоит ожидать решительных действий по защите суверенитета Украины.

"Он импотентный малоросс. Он умственно не в состоянии осмыслить уровень проблематики", – написал Гайдукевич.

Однако Омелян возразил ему, отметив, что иногда случаются чудеса, а если и нет, то их снова нужно делать самим.

"Снова нам. Вот только стадо будет мекать до последнего, пока шакалы и гиены будут резать крайних. Про волков и наведения порядка в лесу вспомнят в последний момент", – ответил министру журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа СШАпо вопросам Украины Курт Волкер. "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых четыре украинских солдата были убиты военными силами, контролируемыми Россией, – особенно в то время, когда новый украинский президент делает шаги к миру", – сказал он.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся