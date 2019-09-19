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19 сентября • обновлено в 17:15
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"Бегут от голода": в Крыму массово уволили "героических" рыбаков

2.2т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму уволили рыбаков сейнера "Норд", который был задержан в Азовском море в 2018 году.

Экипаж был освобожден и отправлен в Крым, а само судно осталось на территории Украины. Оккупационные власти обещали рыбакам новый корабль, но вместо этого сократили их, рассказал блогер Roksolana Today в Twitter.

"Обещание не выполнили, судно не купили, рыбаков увольняют с работы, а капитан улетает работать на Камчатку", – написал он.

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При этом в пропагандистских СМИ России история экипажа подается как героическая.

"Норд"

"Норд"

Twitter Roksolana Today

Флаг РФ у оккупантов не изымали

Флаг РФ у оккупантов не изымали

Twitter Roksolana Today

"Вернулись, выдержав жесткий прессинг украинских властей, не поддавшись на провокации и запугивания. Их заставляли признать себя гражданами Украины, Крым – оккупированным и аннексированным", – пересказал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на массовые увольнения в Крыму также жаловались бюджетники. Помимо очень низких зарплат, они сталкиваются с сокращениями. Оккупационные власти ситуацию объяснили тем, что нет денег.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Антошин Денис
Антошин Денис
Надо поскакать. Сразу у соседа будет все плохо
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Антошин Денис
Антошин Денис
Кастрюли прыгают от счастья
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Брехливое кatsaпье. Брешут что якобы их заставляли признать себя гражданами Украины. На хрен такие вонючие граждане не нужны
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