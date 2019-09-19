"Бегут от голода": в Крыму массово уволили "героических" рыбаков

В оккупированном Россией Крыму уволили рыбаков сейнера "Норд", который был задержан в Азовском море в 2018 году.

Экипаж был освобожден и отправлен в Крым, а само судно осталось на территории Украины. Оккупационные власти обещали рыбакам новый корабль, но вместо этого сократили их, рассказал блогер Roksolana Today в Twitter.

"Обещание не выполнили, судно не купили, рыбаков увольняют с работы, а капитан улетает работать на Камчатку", – написал он.

При этом в пропагандистских СМИ России история экипажа подается как героическая.

"Норд" Twitter Roksolana Today

Флаг РФ у оккупантов не изымали Twitter Roksolana Today

"Вернулись, выдержав жесткий прессинг украинских властей, не поддавшись на провокации и запугивания. Их заставляли признать себя гражданами Украины, Крым – оккупированным и аннексированным", – пересказал блогер.

И знаменитый капитан,вызволенный из ЛАП Украины в Крым,покинул наш остров несчастья

Рыбколхоз им.1 мая оккуупированной Керчи-судовладелец задержанного Украиной весной 2018 сейнера"Норд"увольняет сотрудников,т.к.обещания крымских"властей"купить новое судно для рыбаков не выполнены pic.twitter.com/mN7eRXs1ua — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на массовые увольнения в Крыму также жаловались бюджетники. Помимо очень низких зарплат, они сталкиваются с сокращениями. Оккупационные власти ситуацию объяснили тем, что нет денег.

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