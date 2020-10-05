Бастующие шахтеры КЖРК отказываются идти на контакт, их требования выполнены, – Новак

И.о. председателя правления Криворожского железорудного комбината Сергей Новак заявил, что 22 бастующих работника шахты "Октябрьская" игнорируют контакты с администрацией.

Об этом сообщает УНИАН. По словам Новака, сейчас на шахте осталось 20 мужчин и две женщины.

"Они чего-то ждут, ждут Волынца (председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец – Ред.) с кем-то. С нами на контакты не выходят. Они игнорируют все возможные контакты", – сказал Новак.

Он отметил, что требование шахтеров о повышении зарплаты было выполнено.

"Нам неизвестно, почему они сидят в шахте. По поводу вопроса о заработной плате – мы подняли с 1 сентября и 1 октября. Разговоры о том, что должна быть зарплата 1000 долларов, потом минимальная 1000 долларов, потом 1000 евро – это не больше чем слова", – сказал он.

При этом Новак отметил, что у некоторых работников шахты и так была зарплата выше 1000 долларов до начала забастовки.

"У некоторых людей зарплата была больше 1000 долларов до 1 сентября. Мы сделали анализ – на июль-август средняя зарплата была 596 долларов. У некоторых, кто работал в забое, у них была и 1000, и 1300, а у некоторых даже до 2000 долларов в эквиваленте. Понятно, что это в перерасчете и могут быть неточности, но тем не менее – 48-50 тысяч гривен, такая зарплата была на шахтах у некоторых людей", – сказал Новак.

Кроме того, он не исключил, что забастовка шахтеров может быть связана с выборами.

Как сообщалось, ранее в распоряжении журналистов оказались зарплатные ведомости шахтеров шахт "Родина" и "Октябрьская", входящих в КЖРК (Криворожский железорудный комбинат), сотрудники которых устроили забастовку.

Как видно из документа, сотрудники, работающие под землей получают зарплату свыше 20 тысяч гривен.

В то же время один из проходчиков получил зарплату более 23 тысяч, а также единоразовую выплату в размере 35 тысяч.

Впрочем, зарплата сотрудников, которые работают на поверхности несколько ниже: от чуть более 8 до почти 12 тысяч. По состоянию на 1 октября три бастовавших шахты уже возобновили работу.