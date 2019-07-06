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"Барыги понаехали!" Жители Крыма потребовали "посадить на кол" оккупантов Путина

4.1тЧитать материал на украинском

Жители оккупированного Крыма пожаловались на россиян из-за отсутствия рабочих мест и достойных зарплат.

Об этом в Twitter сообщил блогер "КРЫМский бандеровец", опубликовав их переписку в соцсетях. Так, один из пользователей поинтересовался, как обстоит ситуация с зарплатой и работой в Керчи, получив массу жалоб от местных жителей.

"Работы вообще нет", "Керчь всегда была славным и чистым городом, а теперь горы мусора. Барыги как раз понаехали", "Все в печальном состоянии", "Сидите дома", "Не вздумайте сюда ехать", "Местных властей надо на кол сажать", "Медицина в очень плачевном состоянии", - делятся люди.

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"Барыги понаехали!" Жители Крыма потребовали "посадить на кол" оккупантов Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ярый фанат "русского мира" признал провал Путина в Крыму, опубликовав показательное видео с популярного курорта.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
За какой день??в 00.38????
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
нашел сайт...Подслушано.Керчь в контакте...нет там в 0.38 вчера...ничего https://m.vk.com/kerchdom
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Ковальчук Игорь
Ковальчук Игорь
Слухай Сорокiн! Не вiреш обозреватель, позвони в Крим ,набери любой номер, хоча я сумнiваюсь, до то це зробиш. I запитай, так це чи нi. Там всi заляканi щоб тобi вiдповiсти . А то продовжуй вiрити вове путину. А,да, незабудь поцiлувати в шоколадне oчко!!!!! Бажаю успiху
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Закон Порядок
Закон Порядок
Ковальчук Игорь, WTF ?Не вiреш обозреватель, позвони в Крим ,набери любой номер, хоча я сумнiваюсь, до то це зробиш. I запитай, так це чи нi. Там всi залякан......это и есть украинский язык? остановите землю ,я сойду ,а вы пи3дyйте дальше,у Эвропу.
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