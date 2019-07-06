"Барыги понаехали!" Жители Крыма потребовали "посадить на кол" оккупантов Путина

Жители оккупированного Крыма пожаловались на россиян из-за отсутствия рабочих мест и достойных зарплат.

Об этом в Twitter сообщил блогер "КРЫМский бандеровец", опубликовав их переписку в соцсетях. Так, один из пользователей поинтересовался, как обстоит ситуация с зарплатой и работой в Керчи, получив массу жалоб от местных жителей.

"Работы вообще нет", "Керчь всегда была славным и чистым городом, а теперь горы мусора. Барыги как раз понаехали", "Все в печальном состоянии", "Сидите дома", "Не вздумайте сюда ехать", "Местных властей надо на кол сажать", "Медицина в очень плачевном состоянии", - делятся люди.

Крым. Понаехавшие прут в Керчь, но в Крыму им уже давно не рады. Прочтите pic.twitter.com/gQg1eJlgC6 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ярый фанат "русского мира" признал провал Путина в Крыму, опубликовав показательное видео с популярного курорта.

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