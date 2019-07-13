"Барахтаться в д*рьме!" В Крыму история с нечистотами в море получила продолжение

В аннексированной Керчи история с выбросом канализационных стоков в море получила неожиданное продолжение.

Как пишут местные СМИ, в управлении Роспотребнадзора по Керчи и Ленинскому району (оккупационный орган) заявили, что взятые на пляже пробы морской воды соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Жители и отдыхающие при этом возмущаются, так как запах и нечистоты в воде никуда не делись. "Видимо, в Лаптеландии норма барахтаться в д*рьме", – написала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

В Керчи море завалило нечистотами Скриншот с видео

Слив дерьма в море в Керчи-В управлении Роспотребнадзора по Керчи и Ленинскому району сообщили, что взятые на пляже пробы морской воды соответствуют санитарно-гигиеническим нормам

Видимо,в Лаптеландии НОРМА барахтаться в дерьмеhttps://t.co/X417noEDLO — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 июля 2019 г.

Как известно, подобная ситуация сложилась и в Коктебеле. Правда, мэр Феодосии Сергей Бовтуненко также поспешил заявить, что "биологический анализ в норме".

Однако, местные активисты не поверили и отправили запрос в региональный Росприроднадзор. Вскоре пришёл ответ, из которого понятно, что предельные концентрации вредных веществ в море рядом с Коктебелем превышены в десятки и сотни раз.

В результате крымский Росприроднадзор возбудил административное производство "по вопросу загрязнения акватории Черного моря у берегов поселка Коктебель нечистотами".

Пляжи в Коктебеле

Пляжи в Коктебеле

Как сообщал OBOZREVATEL, один из пляжей курорта Коктебель в аннексированном Россией украинском Крыму залило канализационными стоками.

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