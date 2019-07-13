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"Барахтаться в д*рьме!" В Крыму история с нечистотами в море получила продолжение

3.6т Читать материал на украинском

В аннексированной Керчи история с выбросом канализационных стоков в море получила неожиданное продолжение.

Как пишут местные СМИ, в управлении Роспотребнадзора по Керчи и Ленинскому району (оккупационный орган) заявили, что взятые на пляже пробы морской воды соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Жители и отдыхающие при этом возмущаются, так как запах и нечистоты в воде никуда не делись. "Видимо, в Лаптеландии норма барахтаться в д*рьме", – написала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

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В Керчи море завалило нечистотами

В Керчи море завалило нечистотами

Скриншот с видео

Как известно, подобная ситуация сложилась и в Коктебеле. Правда, мэр Феодосии Сергей Бовтуненко также поспешил заявить, что "биологический анализ в норме".

Однако, местные активисты не поверили и отправили запрос в региональный Росприроднадзор. Вскоре пришёл ответ, из которого понятно, что предельные концентрации вредных веществ в море рядом с Коктебелем превышены в десятки и сотни раз.

В результате крымский Росприроднадзор возбудил административное производство "по вопросу загрязнения акватории Черного моря у берегов поселка Коктебель нечистотами".

Пляжи в Коктебеле

Пляжи в Коктебеле

Пляжи в Коктебеле

Пляжи в Коктебеле

Как сообщал OBOZREVATEL, один из пляжей курорта Коктебель в аннексированном Россией украинском Крыму залило канализационными стоками.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Кстати, в период моего проживания в Украине часто ездил в Одессу (родственники там), Прежде, чем идти на пляж с целью профилактики от кишечной палочки выпивали по стакану водки. И по стакану после возвращения! (детям не рекомендую)
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Об ЭКОЛОГИИ пляжей Одессы! "... А ливневый коллектор в Черноморке – это же вообще классический пример для учебников по экологии. Пример того, как быть не должно. В него сливаются канализационные стоки, потом все нечистоты попадают в море. Да и что касается остальных пляжей Одессы – практически каждый год в городе происходят события, влияющие на качество морской воды. То канализацию прорвет, то после ливня вся грязь в море стекает, после чего купание запрещают...."В минувшее воскресенье, 7 июля, поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе пляжа Дофиновка и прилегающей территории. Нами был осуществлен выезд и, действительно, обнаружена пленка серебристого цвета и видимые частицы нефтепродуктов", ...Высокое содержание кишечной палочки escherichia coli отмечается на многих одесских пляжах. Это указывает на то, что в море попадают фекальные или ливневые стоки в неочищенном виде. Основные причины: отсутствие канализации в с.Крыжановка, пос.Черноморка и других сателлитах Одессы на побережье Одесского залива; отсутствие действующей ливневой канализации в таких районах города как пос.Котовского, Фонтан и др…..; Запах мочи, которым иногда отдает морская вода, скорее всего, является результатом разложения циклических соединений азота." И т.д.
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